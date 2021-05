“La Liberazione? Non la festeggio. Non mi riguarda. Tutto qua”. Il noto sondaggista Nicola Piepoli, intervistato da La Verità, ha rivelato la sua alterità rispetto al 25 aprile e alle liturgie antifasciste.

“Sono abituato a interrogarmi su ciò che vedo intorno. Fin dal 1945”. L’intervistatore lo incalza. “Cioè?”. “Ho vissuto il 25 aprile originale. Passeggiavo a Novata con mio padre, I partigiani presero due donne collaborazioniste e le rasarono a zero in piazza. Mio papà prese le difese di quelle donne, alzò la voce, e venne messo al muro. Per poco non lo giustiziarono. Un pezzo di resistenza è fatto anche dalle violenze dei partigiani: occorre raccontarle”.

Con coraggio lo fa Nicola Piepoli, lo ha fatto Giorgio Pisanò al pari di Giampaolo Pansa con “Il sangue dei vinti”.

La forza della memoria va coltivata, ogni giorno, perché sia condivisa e senza pagine strappate o omissioni faziose.