La SuperLega è come la Corazzata Potiomkin di fantozziana memoria. Un’idea gretta che contrabbanda per “futuro dello sport” qualcosa di estremamente prosaico come il business. Che, sia chiaro, c’è sempre stato persino nel futbol’ proletario e dilettantistico per decreto (e per finta…) dell’Unione Sovietica.

Inutile girarci troppo attorno: il pallone è irrazionale, non ha alcun senso seguirlo se non si può sognare. Anche l’ultimo tifoso della più scalcagnata squadretta di periferia ha un sogno. Che non sarà la raccolta delle coppe in stile Real Madrid, magari si limiterà a una grandissima prestazione contro i “cugini” del paese a fianco oppure – sogno arditissimo – un turno in Coppa contro qualche blasonato squadrone. E magari fargli sputare sangue per passare. Perché il pallone rotola e fa quello che vuole e perciò Davide contro Golia è l’archetipo che fa del calcio una passione globale, altro che Wags e chiappe al vento.

Fateci caso: perché a distanza di decenni gli appassionati ricordano con una lacrimuccia il Castel di Sangro glorioso di Osvaldo Jaconi o la dura legge del Partenio dell’Avellino ai tempi del nostro nume tutelare Barbadillo oppure lo scudetto del Verona di Bagnoli o della Samp di Vialli e Mancini? Perché la poesia dello sport, al di là del football, è quella dell’impresa impossibile non dell’impresa economica. Ma l’impresa economica, a ogni impresa sportiva (degli altri…), perde tifosi (occasionali e corteggiatissimi), dunque introiti e incassa colpi funesti dai diritti tv. Meglio portar via il pallone e giocarsela tra pari.

La SuperLega è un atto di prepotenza e di irresponsabilità da parte dei “grandi”. Ma l’Uefa, che pure si lamenta, è meglio che taccia: ha evocato lei il grande mostro che oggi ne minaccia primazie, affari e leadership. Il calcio ha innescato una parabola sempre più astratta e autoreferenziale e ha creduto di poter farsi perdonare i suoi vizi e le sue contraddizioni con le magliette di impegno civile. È ovvio che si tratti di una mossa politica da parte dei top club, è altrettanto ovvio che coloro i quali hanno portato e auspicato la trasformazione degli stadi in teatri di gala prima e terreno di sperimentazioni digitali poi “rosicano” perché l’idea questa volta non la controllano.

I più ottimisti dicono che di fronte a quest’atto tracotante, la gente tornerà a frequentare il calcio che resterà fuori dalla festa organizzata, a proprio uso e consumo, dai top club. E diteci, quanto conterà vincere lo scudetto in un campionato in cui Juve, Inter e Milan non ci saranno o, quantomeno, ci saranno a scartamento ridotto?

Ps: perché mancano le squadre tedesche dall’esclusivissimo (e autoreferenziale) gruppo dei “club fondatori”? Fosse che il Bayern Monaco non ha un palmares abbastanza prestigioso da figurare nella stessa lega con il Manchester City o il Tottenham che insieme non hanno vinto meno della metà dei titoli di cui può fregiarsi la buon’anima dello Skonto Riga?