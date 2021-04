Una tendenza diffusa – nel giornalismo, ma anche nel mondo accademico – porta un buon numero di commentatori a etichettare gli anni che sono intercorsi fra la crisi economica esplosa nel 2008 e la crisi sanitaria tuttora in atto come una bizzarra stagione di irrazionalità della politica. Questa stagione si sarebbe espressa soprattutto nella turbinosa ascesa del populismo in varie zone del pianeta e avrebbe avuto il suo culmine negli “sconsiderati” eventi elettorali che hanno portato all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, all’avvento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e alla nascita del governo giallo-verde in Italia. Chi la pensa in questo modo identifica il populismo con la demagogia, l’improvvisazione, l’eccesso di promesse irrealistiche, la paura della novità, l’isolazionismo e chi più ne ha (di epiteti e argomenti squalificativi) più ne metta.

Date queste premesse non c’è da stupirsi che dagli stessi pulpiti ora venga recitato, dopo la lunga serie di scomuniche e messe in guardia sull’oscurantismo avanzante sulle ali dell’ignoranza, un sermone di tutt’altra intonazione, che vede in alcuni eventi recenti, come l’elezione di Joe Biden e la chiamata alla guida dell’esecutivo italiano di Mario Draghi, ma anche il ritorno al centro della scena mediatica della figura dell’esperto, ora rappresentato sotto le vesti (o meglio, il camice) del virologo, l’alba di una nuova era. In cui la razionalità riprende finalmente il sopravvento, le urla si smorzano e il pragmatismo ritrova il ruolo che gli spetta.