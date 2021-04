Le misure vanno allentate perché ne va della tenuta sociale, economica e psicologica della popolazione. E poi, se avesse i vaccini, ha detto Luca Zaia, vaccinerebbe tutti in un mese e mezzo. Lo ha detto, il governatore del Veneto, a Radio24 questa mattina durante l’intervista rilasciata a Simone Spetia nel programma “24Mattino”. Per Zaia, inoltre, vanno allentate le misure (dando ragione a Salvini) e inoltre ha ribadito che quella del federalismo rimane una ricetta vincente, anche in ambito sanitario.

Zaia ha detto:

“la politica non c’entra nulla e Matteo Salvini è stato molto lineare: se ci sono le condizioni è giusto valutare di allentare, dopodiché dobbiamo avere l’obiettività della situazione sanitaria ma renderci conto che oltre la devastazione sanitaria c’è poi una devastazione economica, psicologica e sociale. Dobbiamo modificare il modello dei 21 parametri che rischia di essere obsoleto visto che le vaccinazioni stanno dando effetti e la qualità delle cure è cambiata, vediamo i dati epidemiologici da qui a fine aprile. Se avessi i vaccini, io, in un mese e mezzo vaccino tutti”.

Sul federalismo, Zaia ha affermato:

“I Paesi che si destreggiano meglio sono quelli che hanno fatto scelte autonomiste e federaliste. Il centralismo è una visione medievale ed è un’equa condivisione del malessere, il federalismo e l’autonomia hanno una visione rinascimentale ed un’equa condivisione del benessere. Questo Paese non può continuare ad abbassare l’asticella perché c’è qualcuno che sonnecchia, dobbiamo mettere degli obiettivi perché il nostro Paese ha i numeri fondamentali per decollare”