“Ti ringrazio molto Domenico per quello che hai fatto, ma io a Roma non verrò più”. Più o meno con queste parole – sto andando a memoria! -, Tommaso Labranca mi scriveva un’email, piuttosto secca, senza troppi fronzoli, tipicamente lumbard, sulla sua delusione nell’aver presentato l’allora sua ultima fatica, Neoproletariato. La sconfitta del popolo e il trionfo dell’eleghanzia (Castelvecchi, 2002) in una libreria nel centro storico di Roma. Ero stato io a invogliarlo a venire a presentare quel libro che ho sempre ritenuto tra i suoi migliori. Avevo compiuto il sopralluogo in diverse librerie, controllando anche la grandezza dello spazio e soprattutto che non ci fossero rumori eccessivi e molesti (il suono metallico della cassa, un vociare indistinto e fastidioso della clientela con frasi del tipo è ‘na Cambogia, è ‘na caciara) che avrebbero provocato le sue ire. Mi sembrava di aver compiuto la scelta giusta, ma mi sbagliavo.

Avevo portato diversi miei colleghi, non solo perché ritenevo un evento irrinunciabile e assolutamente condivisibile, ma anche per il timore che ci fosse poca gente, perché Roma non è come Milano: la Capitale è sempre stata molto viziata da mille avvenimenti, innumerevoli distrazioni e quando pensi di riempire un luogo perché per te l’invitato è importante, rischi di trovarti in una sala semideserta e per pubblico solamente un pastore, un operaio e una casalinga di Treviso come nella sequenza divertente e grottesca di Sogni d’oro (1981) di Nanni Moretti. Tutto sembrava filare liscio. Mi sono presentato con le mani un po’ sudate. Tommaso era affabile e tranquillo con un look molto eccentrico: maglioncino attillato, cintura con logo in ben evidenza e montatura degli occhiali molto spessa. Il pubblico c’era e i miei timori per una volta si erano rivelati infondati. Certo, a una disamina più accurata non si poteva non notare, quasi per una coincidenza perfetta e letale, che parte degli astanti appartenevano ai bersagli tipici di T-La (scritto come J-Lo) e cioè: il classico studente fuori sede, arrabbiato e pseudo impegnato con pantaloni sdruciti e scendenti tristemente verso il basso e con copia sgualcita de Il Manifesto in precario equilibrio in una tasca bucata di una giacca che non ha mai conosciuto il ferro da stiro; la femminista con sandali e capelli tenuti miracolosamente fermi da mollettine di plastica, forse rubate alla figlia dodicenne; l’insegnate spocchioso in pensione con occhiali attaccati alla punta del naso e un sorriso sardonico pronto a intervenire in maniera polemica. Ma cercavo di non pensarci, speravo che tutto si sarebbe risolto per il meglio. E infatti l’inizio è stato perfetto, con Tommaso che parlava della sua ultima fatica con brio, rendendo partecipi tutti e soprattutto senza mai mettersi in cattedra. A un certo punto un risolino, poi due, poi tre dalle ultime file. Un sogghignare e un parlottare crescenti. Labranca improvvisamente si è interrotto. Il cicaleccio continuava. Sudori freddi per me che mi sentivo involontariamente causa di un disastro di matrice fantozziana. “C’è qualcosa che non va?” ha chiesto Tommaso livido in volto. Silenzio. In preda a visioni apocalittiche, m’immaginavo il rumore improvviso di una scorreggia, tipica situazione dei tanti film scollacciati di scolaresche in preda ad attacchi ormonali e non solo con il Pierino/Alvaro Vitali di turno, visti e (stra)visti in qualche canale privato. Non accadde niente di tutto questo. Labranca ha ripreso a parlare, raccontando uno degli episodi autobiografici più significativi e toccanti del suo Neoproletariato, di quando cioè Tommaso ha visto tra gli scaffali di un supermercato una giovane coppia con bambino, vestiti “in maniera dimessa, al limite dell’indigenza. Lui con tuta di acetato verde e azzurra spingeva il carrello a testa bassa. Il bimbo giocava senza un sorriso nel carrello, proprio seduto sul fondo, ché quello non era come i carrelli dei supermercati di lusso e non aveva l’apposito sedile per bambini […]. Lei, con un maglioncino rosso di pile, sceglieva gravemente tra i prodotti quelli col minor prezzo; li comparava, li studiava, ne leggeva peso e data di scadenza e poi li deponeva nel cesto”. Labranca leggeva quei passi con enfasi, senza mai eccedere nel barocco o nella commozione facile. E mentre leggeva, a tratti ci guardava come se quelle frasi le sapeva ormai a memoria. E raccontava che in quel supermercato, vedendo quella famiglia povera ma dignitosa che sceglieva i prodotti più economici, immaginava la loro misera vita, ridotta a un solo stipendio, dopo la nascita del bambino. Un alloggio popolare, una semplice dispensa con i prodotti senza nome. Un televisore a colori, regalo di nozze, perennemente acceso e che “in ogni momento vomitava immagini e jingle di prodotti di marca e di prestigio”. Tommaso è quasi tentato di offrire alla giovane coppia la spesa, ma gli manca il coraggio per farlo. Ma all’uscita del supermercato la delusione è cocente e in proporzione la rabbia labranchiana aumenta: “Raggiunsi l’uscita e quale stupore mi lasciò basito vedendo che lui, il dimesso marito, lasciato il bambino nelle braccia della moglie stava aprendo il baule di una nuova Audi A4 Avant […], motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea, cinque valvole per cilindro, due alberi a camme in testa (DOHC), turbocompressore a gas di scarico con intercooler. Cilindrata cmc 1781. Potenza max Kw/CV a g/min 110 da 150 a 5.700. Coppi MAX Nm a giri/min 210 da 1.750 a 4.600. Cerchi in alluminio fucinato 7Jx15. Pneumatici 205/65 R 15. Velocità massima km/h 219. Accelerazione 0-100 km/h s 9,1. Con riserva di modifiche costruttive e all’equipaggiamento”.

Sudato in volto, Tommaso si è fermato, una pausa per riprendere fiato ed energia e poi proseguire con la sua filippica finale, quasi gridando con le vene al collo che sembravano stessero per scoppiare: “Sozzi bastardi, neoproletari del cazzo, coppia di incivili e di ignoranti. Se un giorno mai vi troverò davanti mentre sono al volante di un grosso telonato non crediate che frenerò la mia corsa […]. Ho perso energie mentali, sprecato compassione e tempo nel seguirvi non visto tra gli scaffali con tutto il mio cestello di illusioni, di sogni di rivincita sociale, di parità tra classi, finalmente tutti uguali alle Maldive con il sapone che sa di palme e di sesso. Tutto è stato inane. Se tra l’offerta immensa merceologica del nostro tempo neoproletario avevate scelto con cura i prodotti più marci e meno cari non era per bisogno o parsimonia, ma per pagare la rata mensile della cilindrata che esibite con orgoglio tra i vicini, più miserabili di voi”. Silenzio. Nemmeno un applauso. Tommaso era rosso in volto, visibilmente emozionato. Improvvisamente si è levata una voce, romanesca e dal tono un po’ stridente. Era l’insegnante spocchioso andato in pensione. “Mi scusi ma questo sarebbe il suo racconto edificante?! Si vergogni! Piuttosto mi sembra lo sfogo puerile di un fascista in erba, malamente scritto!”. E la femminista: “E poi ancora con questo retaggio della coppia di matrice patriarcale con l’uomo che porta i soldi in casa… che tristezza!”. Il giovane fuori sede: “Invece di pensare ad ammazzare, fatti una cannetta che è meglio!”. T-La, ancora preso dalla sua performance, rispose freddamente a questi attacchi con un “Non avete capito un cazzo”. Poi, senza troppo scomporsi, si è alzato e se ne è andato via.

In ricordo di Tommaso Labranca, nato nel 1962 e morto precocemente nell’agosto 2016, mese da lui sempre detestato, sono usciti nel 2020 finalmente due interessanti volumi: la biografia di Claudio Giunta, Le alternative non esistono. La vita e le opere di Tommaso Labranca e Neve in agosto. Articoli alimentari 2009-2016. Vol. 1, curato da Luca Rossi. Il primo, ispirandosi alle biografie di Emmanuel Carrère (Io sono vivo, voi siete morti, Limonov), indaga, come un novello detective su questo intellettuale autodidatta di Pantigliate, indefinibile e inclassificabile: non filosofo, né sociologo, né semiologo, piuttosto un curioso e attento osservatore (auto)ironico, a tratti polemico, a tratti straziante degli usi e costumi di questo strano tumore chiamato consorzio umano.

Della sua vasta bibliografia, concordo assolutamente con Giunta nel ravvisare il suo capolavoro ne Il piccolo isolazionista. Prolegomeni ad una metafisica della periferia (Castelvecchi, 2006) e che giustamente viene paragonato al romanzo, peraltro molto amato da Labranca, Un uomo solo di Christopher Isherwood: “Anche questa, come il romanzo di Isherwood, è una storia di solitudine e freddezza nei rapporti con gli altri, solo che, a differenza di Isherwood, Labranca non si sdoppia in un protagonista fittizio ma parla di sé, il protagonista è lui stesso. […]. I Leitmotiv del Piccolo Isolazionista sono quelli cruciali dell’opera e della vita di Labranca: la coazione alla solitudine, l’amore per la musica pop, l’attrazione per i paesaggi urbani e suburbani disertati dagli esseri umani. In nessun altro suo libro, però, questi vari aspetti della realtà si fondono in maniera così convincente, adombrando corrispondenze che solo un osservatore molto attento – e l’io narrante de Il Piccolo Isolazionista è un osservatore instancabile – è in grado di vedere e di tradurre in parole”. Così scrive giustamente Claudio Giunta, così come ricorda altre grandi opere, come il capostipite, ovvero l’origine del tutto, la teorizzazione del trash come emulazione fallita del modello originale, Andy Warhol era un coatto. Vivere e capire il trash (Castelvecchi, 1994), l’iper cinefilo Progetto Elvira – Dissezionando Il vedovo (Ventizeronovanta, 2013), dedicato al celebre film di Dino Risi, l’ultimo e forse il più rabbioso, Vraghinaròda. Viaggio allucinante fra creatori, mediatori e fruitori dell’arte (Ventizeronovanta, 2016). Nel resto della sua sterminata bibliografia si ravvisa in frammenti il suo genio: dei tanti libri alimentari ad esempio si apprezza il commovente La vita secondo Orietta (Sperling & Kupfer, 1997) ovvero un omaggio toccante alla celebre cantante o la pietas in Taricone. La vita che desideri. Sogni, pensieri e giorni da guerriero (Rizzoli, 2010).

Giunta è abile nel descrivere l’ascesa e il declino di Labranca: dai successi travolgenti in televisione con Fabio Fazio, dall’esperienza letteraria accanto ai Cannibali (Ammanniti, Nove…) alle feste molto particolari e “dittatoriali” presso la sua “Maison Labranca”, ai siti internet perennemente tolti e poi rimessi con un diverso profilo fino a una progressiva desertificazione, ovvero a una consapevolezza di essere, nel progredire degli anni, “uno splendido vincente d’insuccesso”.

Ciò che non convince nel peraltro ottimo libro di Giunta è il cercare a tutti costi degli eredi di Labranca che sembra più frutto di partigianerie corporativiste. Siamo sinceri: possono mai essere labranchiani Guia Soncini, Michele Masneri, Andrea Minuz? La risposto la trovo nel mai troppo compianto Edmondo Berselli che nel suo Venerati maestri. Operetta immorale sugli intelligenti d’Italia (Mondadori, 2006), scriveva a proposito della Soncini:

“Un giorno che gli gira male, l’Elefante la licenzia in tronco, perché si è disamorato di lei, perché ha rifiutato un servizio, perché voleva andare a New York o a Parigi a vedere delle scarpe di Manolo Blahnik o a fiutare una borsetta di Hermès, e loro invece volevano mandarla a intervistare D’Alema, che pure le piace moltissimo, e dice che le fa sangue all’incirca come Tony Blair. […] Solo che adesso al Foglio manca la Soncini, e alla Soncini mancherà il Foglio. Perché soltanto su quel giornale specioso e insidioso poteva raccontare le sue fanfaluche di donna volutamente fatua e di fidanzata inutilmente delusa e manco a dirla recidiva, parlando esotericamente di canzonette e di politica, di aerei e grandi magazzini, di shopping e di moda, Prada, Gucci e tutta la compagnia, in uno stile per cui si capiva bene che il consumismo dell’autrice era la concessione massima che il nichilismo altissimo dell’Elefante poteva concedere ai suoi lettori laici, amanti di cose superficiali, freddi davanti al diritto romano, gelidi di fronte all’embrione e immuni dalle sottigliezze del pensiero teologico di Ratzinger”.

Se proprio si vuole stare al gioco meglio trovare delle vicinanze a livello teorico al più anziano Gianluca Nicoletti e a livello di rabbia al più giovane fenomeno meteora Alessandro Rostagno. Nulla di più, nulla di meno. Alle poi pochissime citazioni degli articoli di Labranca su Oggi e su Libero nel libro di Giunta, trovano finalmente sfogo nel primo volume della raccolta di articoli alimentari curati da Luca Rossi, cofondatore insieme a Labranca stesso di quella meravigliosa e curiosa microcasa editrice chiamata Ventizeronovanta, appunto Neve in agosto. Mai titolo fu più azzeccato, perché nella bella introduzione di Luca Rossi si legge:

“per chi vive di collaborazioni è agosto il mese più crudele: redazioni desertificate, caldo soffocante, il Mc Donald’s di Piazza Oberdan con l’aria condizionata rotta, il gusto del mese di Agosto di Grom che era il gusto del mese di un altro mese ripescato. Un sapore banale una Milano spettrale battuta solo da cadaveri di rifugiati stesi al sole a parco Sempione o tossici meno che ventenni che si lavano nelle vedove in piazza Mistral. […] Un mese che ti faceva sentire morto, che ti faceva sentire l’ultimo e che lui passava in sella alla sua bici argentata percorrendo il perimetro di Linate per poi arrivare a Rogoredo e cercare l’ombra o il Wi-Fi in un McDonald’s, in fuga da un temporale estivo che aggiunge solo umidità a una città tropicalizzata”.

Ma forse lo scritto più bello di Tommaso Labranca è quello uscito postumo sulle pagine di Linus (settembre 2016), in cui T-La torna ai toni crepuscolari e senza speranza de Il piccolo isolazionista. Non a caso il pezzo s’intitola Impressioni di settembre. 365 giorni indistinguibili e vi si legge in tono accorato e struggente:

“Ho sempre vissuto l’estate stando all’ombra o guardandola dalla finestra. Non lo scrivo per autocommiserazione o per vanto, ma solo per far capire come da una posizione esterna abbia potuto osservare meglio questa trasformazione”.

Labranca si riferisce alla sua estate del 1975, dove quelli che prendevano l’aereo erano pari allo 0,8% della popolazione e dove non esisteva aria condizionata negli appartamenti. Oggi è tutto terribilmente diverso a cominciare proprio da settembre, un mese “ucciso dalle riforme scolastiche, quelle che hanno anticipato l’inizio delle lezioni, inibendo così nei più giovani il gusto languido del declino, del crepuscolo che si trasforma in attesa di una nuova stagione. Come in un rapido tramonto tropicale, gli studenti di oggi sono costretti a passare in pochi giorni dallo spirito vacanziero all’attività scolastica senza alcuno struggimento”.

Viene da chiedersi a posteriori che cosa avrebbe scritto Labranca – lui ipocondriaco! – su questa pandemia e sulla conseguente didattica a distanza. Colui che aveva teorizzato in tempi non sospetti l’isolazionismo ed era da sempre avverso agli assembramenti, ai viaggi e alle ferie di massa, chissà come avrebbe vissuto e soprattutto che cosa avrebbe detto di queste giornate che sembrano uscite da un film distopico e apocalittico. Perché la sua grandezza stava proprio anche in questo e cioé che era controcorrente e non ti aspettavi mai quello che lui avrebbe osservato, giudicato, descritto. Perché, come diceva Andy Warhol,

“in fondo, cos’è la vita? Ti ammali e muori. Tutto lì. Perciò non devi far altro che tenerti occupato”.

Nulla di più. Nulla di meno.

*Le alternative non esistono. La vita e le opere di Tommaso Labranca, di Claudio Giunta, Il Mulino, euro 23

*Tommaso Labranca, Neve in agosto. Articoli alimentari 2009-2016. Vol. 1, a cura di Luca Rossi, Ventizeronovanta, euro 15

