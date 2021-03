L’intervento di Massimo Corsaro e Stefano Massari sulla visione economico-politica dei movimenti sovranisti suscita in me sentimenti contrastanti. Senza dubbio la ricerca più o meno effimera del consenso di determinate categorie non porta molto lontano. La “pesca delle occasioni”, che Beppe Niccolai rinfacciava a Giorgio Almirante, aveva una sua giustificazione, politica se non etica, per un partito la cui ambizione, almeno dal ’73 in poi, non fu divenire forza di governo, vista una istituzionale “conventio ad excludendum”, ma portare alla Camera, al Senato e nei consigli comunali, provinciali e regionali il maggior numero possibile di deputati o consiglieri.

I problemi sollevati dalla globalizzazione non possono però essere risolti con qualche slogan e, soprattutto, bisogna comprendere, affrontando la questione in termini storici, non ideologici, il perché di determinate situazioni.

Mi limito a proporre due esempi, relativi a tematiche sollevate dall’intervento di Corsaro e Massari: le licenze di ambulante e le concessioni balneari. Storicamente, i governi, in una nazione con un alto tasso di disoccupazione, hanno utilizzato per creare posti di lavoro due leve: l’enfiagione del settore pubblico e la concessione di licenze di commercio. Faccio un esempio fiorentino, perché amo parlare delle cose che conosco per esperienza e anche per ricerche fatte. Nel capoluogo toscano c’era una vasta comunità di profughi greci, italiani che vivevano nella penisola ellenica ed erano stati espulsi brutalmente dalle loro case dopo l’ultima guerra. Erano venuti in Italia senza potersi portare dietro quasi nulla: a una bambina fu impedito persino di conservare il suo gatto, che dovette abbandonare fra le lacrime sulla banchina del porto di Patrasso. Erano profughi come gli esuli del litorale adriatico, con la differenza, fortunata, che non avevano conosciuto le foibe; ma erano stati pur sempre scacciati barbaramente, nonostante vivessero in Grecia da generazioni.

A differenza dei profughi istriani e dalmati, fra cui i tassi di devianza furono modestissimi (frequenti invece purtroppo, fra gli anziani, i casi di suicidio), i “greci”, come venivano chiamati, avevano una forte capacità di arrangiarsi, che li portò a dedicarsi, in mancanza di alternative, al contrabbando. Contrabbando spicciolo, di sigarette, che però assunse dimensioni allarmanti e che oltre tutto svolgevano nei pressi dei cameroni di via della Scala dove erano accasermati, a pochi metri, ironia della sorte, della Scuola Sottufficiali dei Carabinieri.

Quando i fiorentini prima di comprare le sigarette invece di dire “Vado dal tabaccaio” cominciarono a dire “Vado dai greci”, quel commercio, inizialmente tollerato come valvola di sfogo, preoccupò le autorità per i danni recati al Monopolio ed ebbe inizio la repressione, con frequenti sequestri. Al tempo stesso però, per sanare una piaga sociale, il Comune cominciò a rilasciare ai profughi greci licenze di venditori ambulanti nei pressi di San Lorenzo. Stranieri e locali ci andavano volentieri, per acquistare a prezzi contenuti un po’ di tutto: abbigliamento militare (compresi sacchi a pelo residuati della guerra del Vietnam) jeans, magliette, vestiti casual, articoli di artigianato fiorentino. Il Mercato di San Lorenzo crebbe e divenne un’attrazione per molti turisti, giovani e non solo.

Con lo sviluppo del turismo di massa quei banchetti che all’origine permettevano di mantenere una famiglia diventarono piccole miniere d’oro, garantendo notevoli rendite di posizione. I figli o i nipoti dei profughi cominciarono a subaffittare (o a rivendere) la licenza del banco a stranieri, in prevalenza iraniani, snaturando le caratteristiche del mercato, che negli ultimi tempi prima del covid era egemonizzato dalla vendita di capi in pelle. Di fiorentino c’era rimasto poco, a parte le magliette con l’immagine del David. Spopolavano invece le t-shirt con scritte come “Dalla non è un cantante ma un consiglio” fra gli studenti e magari anche le studentesse in gita scolastica.

Ecco un caso in cui le buone intenzioni iniziali (assicurare il sostentamento a persone che avevano patito molto il “torto” di essere italiani) hanno portato alla nascita di assurde rendite di posizione; e fa sorridere amaramente che qualche barrocciaio a corto di clientela chieda “ristori”.

Altro tema sollevato dall’intervento di Corsaro e Massari: le concessioni balneari. Che il godimento di un bene demaniale sia subordinato al noleggio di un ombrellone a prezzi spesso esorbitanti, specie per chi viene al mare solo per pochi giorni (quindi, per i più poveri) è una perversione tutta italiana, dettata anch’essa da un misto di assistenzialismo e clientelismo. All’estero gli stabilimenti balneari ci sono, ma sono pochi, molto qualificati, spesso più cari di quelli italiani, ma prevalgono gli spazi di spiaggia libera anche in località prestigiose come Nizza, Cannes, persino Montecarlo. L’imposizione di una “tassa sul mare” indigna molti stranieri, con pessimi riflessi sui nostri flussi turistici.

Sempre per parlare di cose che conosco, faccio l’esempio della Versilia. Dal molo di Viareggio a Marina di Massa è tutta una distesa di stabilimenti balneari, con pochi metri lineari di spiaggia libera, che finiscono per ospitare fatalmente un indegno “carnaio”, pericoloso in tempi di Covid. E questo nonostante che una legge di epoca fascista preveda la presenza di spiagge libere dirimpetto alle piazze e comunque in alternanza con quelle in concessione. La situazione è peggiorata col passaggio di parte delle competenze sull’arenile dalla Capitaneria di Porto agli enti locali, fatalmente condizionati dalla ricerca del consenso delle categorie. Sempre più bagni stanno sostituendo gli ombrelloni con tende, più costose, tranne che per le famiglie numerose (e viviamo in un mondo di single e di coppie con pochi figli), hanno introdotto servizi a pagamento riducendo gli spazi collettivi a disposizione di tutti i clienti, hanno soppresso le rastrelliere per le biciclette, hanno sbarrato l’accesso alla spiaggia dopo il tramonto. Il risultato è la cementificazione della costa, con la sostituzione di quelle che un tempo erano strutture in legno con faraoniche strutture con cabine persino negli scantinati . Le concessioni balneari, nate per consentire di vivere onestamente a una famiglia tipo, con padre e figlio che rastrellavano la spiaggia e sorvegliavano la balneazioni, madre e figlia che stavano in direzione, curavano le cabine e sciacquavano i costumi, sono diventate imprese capitalistiche che vendono rivendute a milioni di euro.

Mi pongo però un problema: siamo sicuri che l’applicazione della Bolkestein migliorerebbe la situazione? Forse mettendo all’incanto le concessioni lo Stato guadagnerebbe di più, non so fino a che punto, visto che specie al Sud la malavita organizzata metterebbe le mani sulle aste (non a caso nel Mezzogiorno le proteste contro la direttiva europea sono state molto più tenui). Al centro-nord sussiste il rischio che grandi gruppi soprattutto cinesi si accaparrino il demanio marittimo agendo in condizioni di semimonopolio.

L’alternativa sarebbe una sola: rinegoziare i canoni, bloccare la cementificazione delle coste, aprire spazi di spiaggia libera, esercitare un serio controllo sulle tariffe, restituire alle Capitanerie le competenze di una volta, perché lo sfruttamento di un bene pubblico non può essere lasciato alla discrezione dei concessionari. E a chi non rispetta le nuove condizioni revocare la concessione, mettendola, in questo caso, all’asta.

Il problema però è un altro: lo Stato è in grado di farlo? Ne dubito fortemente. Per questo penso che, invece di discettare se occorra essere “più liberali” o “più sociali”, se si debba preferire “più Stato” e “più mercato”, sia il momento di (ri)costruire uno Stato in grado di controllare il mercato, senza sostituirlo.