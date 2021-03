Nel centosessantesimo anniversario dell’Unità d’Italia Azione Studentesca – Pavia, unitamente alla Consulta Provinciale degli Studenti di Pavia, ha indetto un concorso letterario dedicato agli studenti delle Scuola secondarie di secondo grado del territorio dal titolo “Unità ed Identità, 160 anni dopo” al fine di premiare il miglior elaborato relativo alle vicende risorgimentali del nostro Paese.

Nata con l’obiettivo di preservare la coscienza nazionale nelle generazioni più giovani e valorizzare un’importante ricorrenza storica, questa iniziativa dalla partecipazione gratuita prevede anche un premio di €150,00 per il primo classificato ed attestati di merito che verranno conferiti nel corso della cerimonia di premiazione prevista in via telematica per il 19 Aprile.

Gli scritti, unitamente al modulo di partecipazione da richiedere all’Associazione, dovranno pervenire all’indirizzo azionestudentescapavia@gmail.com in formato pdf non modificabile con carattere Times New Roman (corpo 12) senza eccedere la lunghezza di 4 pagine entro e non oltre il 31 Marzo, e saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una giuria composta da 4 membri dell’Associazione e da uno scrittore esterno. Questa importante iniziativa ha incontrato l’entusiasmo di molti rappresentanti di Istituto, che provvederanno ad invitare gli studenti e le studentesse delle proprie scuole a partecipare mediante circolari.