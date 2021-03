Ho letto molte commemorazioni di Gianni Agnelli, e anche molti elogi, senza dubbio assai minori di quelli, spesso compiaciuti e compiacenti, che gli furono tributati in vita, quando la Fiat era una potenza a volte vendicativa nell’ambito economico, politico, sportivo e giornalistico (lo sa bene il mio amico Luciano Garibaldi, che si vide declassato nel suo ufficio a “Quattroruote” per aver pubblicato sul “Secolo d’Italia” un fuorisacco al vetriolo sull’Avvocato). Io personalmente non l’ho mai amato, e soprattutto non ho mai amato gli snob che l’imitavano in tutto, persino nell’orologio sul polsino, avara consuetudine contadina dettata dalla preoccupazione di non far sfilacciare il tessuto che lui elevò al rango di moda con la iattanza di chi non deve seguire le mode perché fa lui la moda.

Debbo tuttavia riconoscere a Gianni Agnelli almeno due meriti: quello di avere fatto la guerra non da imboscato, ma sul fronte russo, e quello di aver voluto, in barba al regolamento della Fgci, che la Juventus giocasse con il lutto al braccio perché, il 18 marzo 1983, era morto re Umberto II. In quell’Italia pavida che ancora condannava all’esilio i discendenti di casa Savoia e che non faceva esporre le bandiere a mezz’asta per la morte di colui che era stato, sia pure per poche settimane, il capo dello Stato italiano, Gianni Agnelli (per l’esattezza suo fratello Umberto, presidente della Juventus, a cui lo chiese) compì un gesto di coraggio.

Credo che i due titoli di merito fossero intimamente legati: l’Avvocato, così chiamato per un vezzo giornalistico nonostante che avesse fatto il legale quanto Dante aveva fatto il farmacista, aveva giurato fedeltà al re come ufficiale di complemento, si sentiva, anche una volta smobilitato, “un soldato”; anche per questo aveva votato per la monarchia al referendum istituzionale, pur dando per scontato che prevalesse la Repubblica. Si può pensare quello che si vuole di Casa Savoia, ma quello dei due Agnelli fu un bel gesto, e quella lontana domenica di marzo mi sorpresi a tifare per la Vecchia Signora. Il colmo per un fiorentino che nel 1969, l’anno del secondo scudetto viola scandiva lo slogan un po’ canagliesco “e chi tifa per gli juventini, fa la fine del Lavorini”.

p.s. Per gli under 60 (spero la maggioranza dei lettori). Ermanno Lavorini era il ragazzino che il 31 gennaio 1969 fu rapito – caso all’epoca senza precedenti – a Viareggio e poi fu trovato morto sulla spiaggia di Marina di Vecchiano. Per la sua morte purtroppo furono condannati alcuni giovani che risultarono iscritti al Fronte monarchico giovanile. Ma questo è un altro discorso…