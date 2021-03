Una targa per celebrare i cento anni dell’Empoli Football Club. Gli azzurri toscani, che giusto un anno fa hanno compiuto il primo secolo di attività pallonara, saranno omaggiati – da parte della Regione – di una targa celebrativa. Ma l’obiettivo del consiglio regionale toscano appare ancora più ambizioso: quello di rendere “istituzionale” l’iniziativa e di individuare un modello per celebrare degnamente i traguardi prestigiosi degli enti sportivi locali.

La proposta è arrivata da un’altra vecchia (e gloriosissima) conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina, Milan e Napoli oltreché della Nazionale, e attualmente eletto in consiglio regionale nelle fila della Lega e già candidato – anni fa – a sindaco di Firenze per il centrodestra contro un allora giovanissimo Matteo Renzi.

Galli ha presentato una mozione secondo cui è necessario

“istituzionalizzare il traguardo del centenario delle società sportive toscane, a partire dall’Empoli football club, così da rendere la celebrazione dei 100 anni dell’Us Pistoiese un modello da ripetere e un traguardo per quelle realtà del territorio toscano che, con continuità storica, portano avanti la loro opera sportiva e sociale”.

Al di là delle poche e stringate righe del comunicato stampa, la potenza dell’iniziativa è importante. Riconoscere nel calcio – e più in generale nello sport – uno dei più importanti momenti non solo associativi ma persino culturali delle società e, meglio, delle comunità locali. Il pallone racconta come (e in alcuni casi addirittura meglio…) la storia delle città di tantissimi altri fenomeni sociali.

Unisce così saldamente che pochissimi altri interessi reggono il confronto in quanto a passione e a puntualità. Il riconoscimento di questa realtà non poteva che arrivare da un uomo di sport il quale ha saputo coinvolgere e convincere tutti i “colleghi” della politica in questo progetto. Empoli, grazie al suo club, è diventata una realtà riconosciuta in tutta Italia e ha fatto persino capolino in Europa.

Il pallone, al di là dei luoghi comuni e della furia mercantilistica del business, rimane uno sport che è (o dovrebbe essere, ma questa è un’altra storia) la metafora del meglio che una comunità ha da mostrare al mondo.