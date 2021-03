Digitalizza, consuma, crepa. Tutto e tutti hanno un prezzo, questa è l’unica verità di fede in cui crede, ciecamente, il vecchio Occidente. Un anziano brontolone e credulone. Ma non si capisce che succede se non si prende in esame la premessa su cui l’America, centro irradiante, si tiene in piedi da poco meno di due secoli e mezzo: siamo noi la Terra Promessa, la Gerusalemme Celeste è qui. Una costruzione politica e culturale che nella versione base è la liturgia del “sogno americano”: il mito del self made man, il denaro come misura infallibile del valore di un uomo, il dogma della ricchezza come premio divino da cui discende che la povertà è maledizione e insieme responsabilità personale. Una dottrina che si autoripara. Hai difficoltà a tirare avanti? Colpa tua.

Quindi chi si lamenta è un egoista fuori dal mondo, che magari vuol far pesare sulle spalle degli altri i suoi fallimenti. La contestazione è buona solo quando è genere commerciabile. E paradossalmente si trasforma nelle catenazze d’oro dei trapper che testimoniano il funzionamento del sistema economico e politico: ce l’ha fatta persino un tamarro del genere, tu sei due volte stronzo. E vorresti parlare pure, vorresti opporti a chi è talmente amato da quel Dio che si ostina a “benedire l’America” da guadagnare tanti soldi che potrebbe comprarsi intere nazioni?

Digitalizza tutto, dunque. Mettiti in rete, condividiti. Apri la mente, ripensati in continuazione e offriti sul mercato del lavoro. Non è che tu sia tanto diverso da una mucca, anzi quella è migliore di te. E poi continua a consumare, mi raccomando. Erba bio che non ha sofferto nessuno per cogliertela, magari in qualche buco del mondo dove i bimbi sono abbastanza carini da farci pannelli decorativi per i locali in franchising. Poi crepa, ma fai meno rumore possibile: ce ne sono tanti altri pronti a sostituirti, a te dopo una vita passata a cliccare e a prenderti la colpa di tutto ciò che non hai mai nemmeno pensato di fare, fidati, non ti piangerà nessuno.