Le grandi rivoluzioni possono anche non essere molto rumorose, ma avere ripercussioni indelebili sul lungo periodo. Città forgiate e stravolte dalla Rivoluzione industriale, incupite dagli opprimenti vapori di fabbriche mai dome, ricolme di operai accatastati tra le vie come merce in esposizione alle fiere, avevano bisogno di splendere, di dare qualche gioia alle persone da sempre e per sempre lì, in quei cupi posti; così danno vita a due club calcistici storici come il Liverpool e i Glasgow Rangers.

Cosa hanno in comune queste due squadre, nate in realtà così lontane, ma vicine per tradizioni e ambizioni? Un signore nativo di Whiston, cittadina del Merseyside, che ha riscritto le pagine del calcio europeo, un signore che con la sua maglia numero otto ha illuminato stadi bui e notti burrascose di Champions League, uno che ha avuto sempre e solo i colori reds impressi nella propria pelle e nel proprio cuore…Steven Gerrard.

Ebbene sì, il fu ragazzino di Whiston, che da calciatore ha militato per 29 lunghi anni sulle sponde rosse del Merseyside, ha tradito solo due volte questi colori: nel 2015 a fine carriera, per provare l’esperienza del calcio americano in una calda e soleggiata Los Angeles, e da allenatore, alla sua prima esperienza da head coach per tastare di nuovo il sapore forte del rude calcio britannico, accasandosi ai Glasgow Rangers. Qui arriva in pompa magna nel 2018, nonostante un anno solo di esperienza da allenatore, per giunta come vice delle giovanili (U18) del Liverpool. Però, in Scozia, sanno chi aspettarsi, sanno che un uomo non cambia le proprie attitudini solo cambiando vesti. Così, dopo la rifondazione del club nel 2012, dopo 140 anni di gloriosa storia, condita da 54 titoli nazionali, si deve ripartire e, senza qualche affanno, la dirigenza decide che è nuovamente l’ora di far splendere i colori blu sui tetti arancioni di Glasgow, per troppo tempo dipinti a tinte verdi-bianche.

Gerrard è stato un centrocampista di quantità, ma dotato di una tecnica sopraffina, capace di segnare gol di destro, di sinistro, di testa e di far correre tutti i compagni, un giocatore con un cuore infinito che ha anche saputo affrontare cadute roboanti e risalite gloriose. Chi può dimenticare la sua stoica prestazione in finale di Champions ad Istanbul contro il Milan (2004-2005)? Allo stesso modo, rimane indelebile negli occhi degli amanti del calcio la sua caduta nefasta in un back to back contro il Chelsea al 45’+3’ del primo tempo, che ha spalancato le porte per l’inferno ai Reds, che altrimenti, avrebbero vinto il titolo in quel 2013-2014 delle meraviglie in cui Coutinho, Gerrard e Suarez dispensavano calcio?

Ma dopo quella tragedia sportiva, in cui il capitano di una vita, non era riuscito a riportare lo scudetto a casa per colpa di un suo errore, non ci fu nessun crollo emotivo da parte dello stesso Gerrard: testa dritta, nuovamente a dirigere il centrocampo, ancora per qualche anno prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Questa sua caparbietà e tenacia, hanno fatto sì che la dirigenza del club di Glasgow puntasse ad occhi chiusi su di lui, uomo e calciatore integro e sempre presente a se stesso. Queste caratteristiche rispecchiavano la tradizione dei Rangers e aprivano lo spiraglio per nuovi scenari di gloria per un club abituato dalla storia a primeggiare (i Glasgow rangers furono anche tra i fondatori della Lega Calcio scozzese nel 1890).

Il cammino di Gerrard inizia così, nel maggio 2018, siglando un quadriennale e non facendo richieste al club, ma solo promettendo il proprio impegno e la propria idea di calcio da perseguire. Gli anni passano e le prime avvisaglie di qualcosa di grandioso si intravedono: primo e secondo anno sono coronati da due ottimi piazzamenti, come vicecampioni di Scozia, purtroppo rimangono ardenti come ferite fresche le sconfitte negli Old Firm. In Europa League, il percorso è altrettanto luminoso, grazie ad un gioco spregiudicato e all’avanguardia, fatto di corsa e tecnica, e i Rangers stupiscono un po’ tutti nei gironi. Il primo tentativo, tuttavia, non è particolarmente fortunato, infatti si piazzano terzi, al secondo anno, invece la squadra di Glasgow viene eliminata agli ottavi di Europa League in maniera netta dal Leverkusen, ben più esperto e rodato. Nel 2020-2021, arriva però la svolta che tutti si aspettavano, il bocciolo è maturo e ora i Glasgow Rangers possono nuovamente puntare ai trionfi che si addicono loro. Il campionato inizia subito forte, e non si perdono punti per strada, solo vittorie e pareggi. La svolta psicologica arriva, però, con la doppia vittoria contro i Celtic, nell’Old Firm: prima 2-0 e poi 1-0 fuori casa.

Nessuna possibilità di replica: i Rangers sono indirizzati verso una stagione trionfale. Un turno dopo, con una giornata di anticipo, infatti Gerrard e i suoi indomabili ragazzi conquistano la vittoria del titolo che mancava da 10 anni. 10 anni di sofferenze, di categorie minori e di sconfitte contro gli arcirivali, fino a che, quasi come tutto fosse stato predisposto dal destino, un’icona del calcio inglese, fedele alla sua Liverpool, è sbarcata in un’altra città operaia e industriale, che conosce la fatica, il sudore e la sofferenza. Qui compie il percorso di redenzione fino alla vittoria tanto attesa, quella che da giocatore aveva mancato. E quasi per altri giochi beffardi del destino, l’ultima partita di campionato sarà nuovamente il derby, ma questa volta propedeutico solo per il riconoscimento leale e sportivo degli onori ad una squadra capace di inanellare 28 vittorie e 4 pareggi in 32 giornate. Mancano ancora gli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga e chissà se l’esperienza europea del maestro Gerrard non possa aiutare ad andare avanti anche in questa competizione, sfruttando l’entusiasmo travolgente di tutta la piazza.

Un’ultima considerazione: il Liverpool al giorno d’oggi sembra essere alla fine di un ciclo, iniziato nel 2015-2016 con Klopp e culminato con la conquista del titolo nazionale ed europeo; non sarebbe forse il caso di affidare per gli anni a venire, la squadra al capitano di una vita? D’altronde anche a Glasgow ha dovuto affrontare una rivoluzione e in soli due anni ha riportato i Rangers a dominare la Scozia.