I containers sono gli elementi costitutivi del commercio globale e, al momento, gli armatori e/o le flotte mercantili non ne hanno mai abbastanza. Crescente domanda di merci e carenza di containers vuoti nei porti asiatici hanno fatto lievitare i costi di spedizione dei container. Da novembre il costo della spedizione di un container di 40 piedi dall’Asia all’Europa è aumentato di oltre tre volte, da circa $ 2.200 a oltre $ 7.900. Il prezzo di spedizione delle merci dal Nord America all’Asia è raddoppiato. Il Freightos Baltic Index, una misura delle tariffe di trasporto di containers in 12 importanti rotte marittime, è aumentato da $ 2.200 a $ 4.000 per container.

Un anno fa l’industria del trasporto di container stava lottando per restare a galla. Dopo che i governi di tutto il mondo hanno imposto blocchi per frenare la diffusione del coronavirus, il commercio globale è precipitato, costringendo le aziende a fermare le navi e annullare le partenze. Quando la domanda è ripresa di nuovo nella seconda metà dell’anno e le fabbriche sono tornate alla piena produzione, migliaia di container sono rimasti bloccati nei porti europei e americani, piuttosto che in quelli asiatici, dove erano necessari. Poiché i consumatori occidentali hanno annullato le vacanze e hanno utilizzato i risparmi per acquistare smartphone, laptop e altri beni, gli esportatori sono stati lasciati a rimescolarsi per i containers, portando a un aumento delle tariffe di spedizione dei container.

Anche se gli esportatori in Cina devono affrontare una carenza di contenitori, le scatole si stanno accumulando altrove. Molti porti stanno lottando con la congestione, che porta a colli di bottiglia, ritardi e aumento dei costi. I vettori sono in ritardo sulla pianificazione. Secondo Sea-Intelligence, una società di consulenza marittima, solo il 50,1% delle navi portacontainer è arrivato puntuale a novembre, la quota più bassa da quando l’agenzia ha iniziato a monitorare la situazione nel 2011. La ridotta capacità di trasporto aereo di merci ha reso il mercato ancora più ridotto. Con un minor numero di voli passeggeri in decollo, il carico che normalmente sarebbe stato spedito nelle stive degli aerei deve ora lottare per lo spazio sulle navi portacontainer.

Con l’introduzione dei vaccini contro il coronavirus e l’abolizione delle restrizioni sulle pandemie, i consumatori inizieranno a dirottare nuovamente le loro spese verso ristoranti, hotel e altri servizi, alleviando la pressione sugli esportatori di merci. Fino ad allora, la tensione nel mercato dei containers potrebbe ancora durare .