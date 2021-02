«Ho parlato di tutto quel che ho amato.

Di cose che ti do

perché tu le ami insieme a me:

la gioventù, il vento e le sabbie.»

Sono gli ultimi versi della poesia A domani tratti dall’omonima raccolta del 1956 di Eugenio De Andrade (1923- 2005), una delle grandi voci della poesia portoghese del XX secolo. La sua biografia è priva di grandi avvenimenti: lavora per trentacinque anni nei servizi ispettivi del Ministero della Salute, rifiutando ogni avanzamento di carriera per dedicarsi con più libertà alla poesia e alla letteratura. La sua prima raccolta poetica è As Mãos e os frutos (Le mani e i frutti) del 1948, cui seguiranno una ventina di libri di poesia, due di prosa, un libro per l’infanzia, varie traduzioni.

Fedeltà all’uomo e alla terra

Di carattere schivo, riservato, amante della classicità greca e della mediterraneità, Eugenio de Andrade tende ad una poesia che unisce al rigore formale la semplicità e l’immediatezza.

In una poesia di As Mãos e os frutos scrive:

«Non canto perché sogno. / Canto perché sei reale. / Canto il tuo sguardo maturo, / il tuo sorriso puro, / la tua grazia animale. / Canto perché sono uomo» (Non canto perché sogno).

E in una nota, parlando della sua poetica, dichiara: «È contro l’assenza dell’uomo nell’uomo che la parola del poeta insorge. La sua ribellione è in nome di questa fedeltà. Fedeltà all’uomo e alla sua lucida speranza di esserlo interamente; fedeltà alla terra in cui immerge le radici più fonde.»

E di questa fedeltà all’uomo e alla terra in fondo il poeta ci parla in tutte le sue poesie come in questa tratta da Materia solare del 1980 :

«Mi aggrada stare qui, parlare / di alberi, dirne / quel che dissi della neve in altra occasione. / Dalla finestra si avvista la torre / sopra le acque, quelle dell’infanzia / o della pazzia, non ce ne sono altre / così innocenti, e così prossime / al cuore della terra – dirne / quel che in altra occasione dissi della neve.» (Mi aggrada stare qui, parlare)

Una poesia mediterranea

Lo spirito mediterraneo è dovunque presente nei suoi versi. Spiegava Ortega y Gasset nel suo primo e celebre saggio filosofico pubblicato nel 1914, le Meditazioni del Chisciotte, che «il Mediterraneo è un’ardente e perpetua giustificazione della sensualità, dell’apparenza, delle superfici, delle impressioni fugaci che le cose lasciano nei nostri nervi commossi.» E le immagini poetiche di Eugenio de Andrade risplendono in particolare «quando afferma la mediterraneità del suo mondo, non senza evocare le affascinanti origini elleniche della tradizione occidentale» (Federico Bertolazzi, postfazione all’antologia Dal mare o da altra stella).

Così in questa poesia tratta da Rente a dizer del 1992: «Sono arrivate tardi alla mia vita / le palme. A Marrakech ne vidi una che Ulisse avrebbe comparato / a Nausicaa, ma solo / nel giardino del Passeio Alegre / ho cominciato ad amarle. Sono alte / come i marinai di Omero. / Davanti al mare sfidano i venti / venuti dall’est e dal sud, / dall’est e dall’ovest, / per piegarle alla cintura. / Invulnerabili – così nude» (Passeio Alegre).

E nella poesia Arianna, che fa parte della raccolta Oscuro dominio del 1971, di cui riportiamo alcuni versi, il richiamo al mito classico diventa un pretesto per parlare dell’amore presente con un raffinato gioco intellettuale:

«Ora parlerò degli occhi di Arianna. / Parlerò dei tuoi occhi, visto che di Arianna / forse si ha memoria / solo fra le gambe di Teseo. / Di Arianna o no, gli occhi sono azzurri. […] Ora parlerò degli occhi greci di Arianna, / che non sono di Arianna, né sono greci, / di questi occhi che se fossero musica / sarebbero la musica di acqua degli oboi, /parlerò appena degli occhi del mio amore, / di questi occhi di un azzurro così azzurro / che sono proprio l’azzurro degli occhi di Arianna.»

Un eros spontaneo e solare

«L’Eros occupa una parte importante nella sua opera, un Eros spontaneo e solare. […] Nella sua poesia il corpo, limpido ed apollineo, diventa quasi un’anima carnale: si cancella il dualismo caratteristico della nostra cultura cattolico-occidentale» (Vera Lùcia de Oliveira). E difatti non c’è alcuna distanza nel poeta portoghese tra corpo e anima, tra uomo e mondo, tra interno ed esterno. Così nella lirica Sull’orlo del mare, tratta dalla raccolta A domani, la linea del viso amato si confonde col pensiero, col desiderio, col mare e col vento:

«Sull’orlo del mare, / nel rumore del vento, / dove è stata la linea / pura del tuo viso /o solo pensiero /(e abita, segreto, / intenso, solare, /tutto il mio desiderio) /lì coglierò / la rosa e la palma. /Dove la pietra è fiore, / dove il corpo è anima.»

L’eros, la solare sensualità, la palpitante e tangibile bellezza dei corpi, il desiderio conturbante sono cantati da de Andrade con versi di grande suggestione. Eccone due esempi:

«Mai l’estate aveva indugiato /così sulle labbra /e sull’acqua/ come potevamo morire, /così vicini /e nudi e innocenti?» (Eros, da Mar de Setembro del 1961). Pochi versi allusivi e struggenti.

«Ascolto il silenzio: in aprile / i giorni sono / fragili, impazienti e amari, / i passi / minuti dei tuoi sedici anni / si perdono per le strade, ritornano / con resti di sole pioggia / sulle scarpe, / invadono il mio dominio di sabbie / spente, / e tutto inizia ad essere uccello / o labbra, e vuole volare. […] Un solo rumore di sangue / giovane: / sedici lune alte, / selvagge, innocenti e allegre, / ferocemente intenerite; / sedici puledri / bianchi sulla collina sopra le acque. […] Un rumore di semi, / di capelli / o erbe appena tagliate, / un irreale albeggiare di galli / cresce con te, / nella mia notte di quattro muri, / sulla soglia della mia bocca, / dove indugi nel dirmi addio. / Ascolto un rumore: è solo silenzio» (Ascolto il silenzio, da Ostinato rigore del 1964). Giovinezza, tumulto dei sensi, silenzio.

La poesia non va a messa

La poesia è nemica del conformismo, delle morali, della disciplina di partito, della burocrazia: «La poesia non va a messa, / non obbedisce alla campana della parrocchia, / preferisce aizzare i suoi cani / alle gambe di dio e degli esattori / delle tasse. […] La poesia adora / camminare scalza sulle sabbie dell’estate» (La poesia non va, da O sal da lingua del 1995). La poesia in qualche modo allontana anche la morte. «La morte non esiste: / tutto è canto o fiamma», dice il poeta portoghese. E nei suoi versi vivono per sempre il corpo, la giovinezza, lo sguardo colmo di desiderio che precede l’atto d’amore.