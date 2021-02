È sempre più drammatica la situazione in Texas, messo in ginocchio dalla tempesta invernale che ha travolto gli Stati Uniti da una costa all’altra, uccidendo almeno 37 persone in tutto il Paese. Milioni di texani sono senza corrente a causa del gelo record, che ha causato il peggior black-out degli ultimi decenni.

A proposito del collasso del Sistema Elettrico nel Texas, malgrado sia uno Stato totalmente indipendente in termini energetici. ll problema degli USA, che molti ignorano e non solo del Texas, è il sistema di distribuzione dell’elettricità, non certo la mancanza di carburanti per la produzione della stessa. Hanno ancora una topologia a “Stella”, quando in Europa l’abbiamo “Loop”, che serve le utenze da almeno due sorgenti della rete… e non solo… In Texas si vedono ancora cavi elettrici sostenuti da infrastrutture lignee o appesi esternamente ai palazzi nelle città…

Senza dubbio in USA, hanno le infrastrutture più disastrate ed obsolete del pianeta, in quanto costruite soprattutto all’inizio Novecento, non solo la rete elettrica, ma anche l’idrica… Anche la grande AT&T (Telecomunicazioni ) è stata l’ultima a disinstallare le Centrali Pubbliche elettromeccaniche.

E’ in linea con la logica del profitto trimestrale a qualunque costo dello stupido capitalismo immediato e selvaggio.