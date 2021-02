Così scriveva Pierre Drieu La Rochelle nella lettera aperta ai surrealisti pubblicata nell’agosto del 1925 sulla Nouvelle Revue Française e intitolata Il vero errore dei surrealisti, nella quale prendeva posizione sulla loro strombazzata adesione al comunismo.

Scrittore tra i più affascinanti nella Francia tra le due guerre, Drieu aveva stretto legami di amicizia con Aragon e con gli altri surrealisti, pur non aderendo al loro movimento. Credeva che la loro rivolta contro la società borghese del tempo fosse una cosa seria e non una buffonata da teatro. Credeva alla genuinità della loro ricerca di assoluto. Ma dovette ricredersi.

Così prosegue nella lettera:

La lettera segnò il definitivo distacco dello scrittore dai surrealisti e la rottura della sua amicizia con Aragon. Ebbe strascichi polemici e velenosi, perché Aragon e i suoi, anziché restare sul piano delle idee, spostarono la polemica sul piano personale.

Così nella terza lettera ai surrealisti pubblicata su Les Dernier Jours l’8 luglio 1927 a Drieu non restava che concludere e ribadire:

Alla base di questa polemica c’è il diverso atteggiamento spirituale di Drieu rispetto ai surrealisti, che può riassumersi nella ricerca di un assoluto, di un senso della vita, che egli ricercava disperatamente e gli altri snobbavano. Ai surrealisti che si erano tanto adontati perché Drieu aveva usato la parola “Dio”, lo scrittore faceva notare che quella parola rappresentava per lui la profondità del mondo, il divino, l’assoluto.

Così riassume la questione il saggista Pol Vandromme:

«Sia con i dadaisti (verso il 1921) sia con i surrealisti (negli anni dal 1924 al 1925) Drieu non si trovò mai a suo agio: egli possedeva il senso del rispetto, mentre i suoi compagni non avevano che quello della parodia. Egli volle saggiare la sua energia spirituale, mentre gli altri membri del gruppo volevano solo rompere tutti i limiti, distruggere ogni legame, scatenarsi. […] Si era avvicinato a Breton per non cadere nella palude dell’imborghesimento, per vivificare la disperazione in cui viveva. Ma Breton si era imborghesito nel modo peggiore possibile, legandosi strettamente al partito della disciplina e del conformismo» (in Pierre Drieu La Rochelle, OAKS, 2021).