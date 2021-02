A Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e già sottosegretario agli Esteri, è piaciuto l’approccio di Mario Draghi. Nel discorso al Senato del presidente del consiglio, Craxi ha visto coraggio geopolitico e, dunque, auspica un nuovo corso internazionale per il nostro Paese.

Stefania Craxi, in una nota, ha spiegato:

Quindi ha aggiunto:

Nel discorso non è emersa solo la ovvia consapevolezza dell’eccezionalità del momento, testimoniata tra l’altro dalla costituenda maggioranza, ma anche una chiara visione, senza ambiguità e senza tentennamenti, delle crisi e delle sfide internazionali del nostro tempo con una netta scelta di campo e di alleanze nel naturale solco atlantico che contraddistingue la nostra storia: una scelta che segna una sostanziale ropture con il recente passato e la fine di ogni equivoco.

Infine la senatrice di Forza Italia ha concluso il suo intervento e ha concluso:

Lo stesso richiamo alla centralità degli Stati nazionali in un contesto di feconde e proficue relazioni internazionali ed europee lascia ben sperare in un cambio di postura, senza complessi e senza subalternità, dell’Italia. Significativi anche i passaggi sul tema del rispetto dei diritti dell’uomo, delle disuguaglianze e sulle transizioni epocali in atto nel mondo del lavoro.