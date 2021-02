Mario Draghi ne è convinto: “L’unità non è un’opzione è un dovere”. Sul tappeto ci sono le questioni scottanti dell’economia, della sanità, delle riforme. Eppure un riferimento doveroso è arrivato sui temi cruciali del fisco – con l’annuncio di politiche espansive- e della politica estera, con la traccia dell’impegno mediterraneo dell’Italia – che recuperi così la sua vocazione – e la sua collocazione, salda, nell’alveo dell’Europa e dell’Occidente atlantista. Sul tema dell’economia ha stabilito un principio: tutelare i lavoratori, non le imprese.

Oggi Draghi ha chiesto la fiducia al Senato e lo ha fatto con un discorso asciutto, senza troppi fronzoli. Già dalla comunicazione – nei giorni scorsi il suo “silenzio” è parso un messaggio ben più eloquente delle dichiarazioni dei partiti – l’ex governatore della Bce si pone in discontinuità con gli esecutivi che lo hanno preceduto.

Sul Fisco

“La risposta della politica economica al cambiamento climatico e alla pandemia dovrà essere una combinazione di politiche strutturali che facilitino l’innovazione, di politiche finanziarie che facilitino l’accesso delle imprese capaci di crescere al capitale e al credito e di politiche monetarie e fiscali espansive che agevolino gli investimenti e creino domanda per le nuove attività sostenibili che sono state create. Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta”

E quindi sulla riforma, Draghi ha sottolineato che è necessario immaginare una riforma del fisco incaricando una commissione di esperti che, come accadde negli anni ’70, ridisegni la struttura dell’erario

“Non si deve intervenire a riformare le singole tasse, c’è bisogno di una riforma strutturale”

Sud

“In tema di infrastrutture occorre investire sulla preparazione tecnica, legale ed economica dei funzionari pubblici per permettere alle amministrazioni di poter pianificare, progettare ed accelerare gli investimenti con certezza dei tempi, dei costi e in piena compatibilità con gli indirizzi di sostenibilità e crescita indicati nel Programma nazionale di Ripresa e Resilienza”

Il Mezzogiorno, insieme alle donne, è questione cruciale su cui puntare – secondo il presidente del Consiglio – per il rilancio dell’Italia e per l’efficacia delle riforme.

Economia

“In tema di infrastrutture occorre investire sulla preparazione tecnica, legale ed economica dei funzionari pubblici per permettere alle amministrazioni di poter pianificare, progettare ed accelerare gli investimenti con certezza dei tempi, dei costi e in piena compatibilità con gli indirizzi di sostenibilità e crescita indicati nel Programma nazionale di Ripresa e Resilienza”

E ancora:

“Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Questa osservazione, che gli scienziati non smettono di ripeterci, ha una conseguenza importante. Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi”

Turismo

Per Draghi è giunta l’ora di cambiare un modello che è finito completamente in crisi durante la pandemia. Trovare schemi nuovi per esprimere le potenzialità di un settore cruciale per l’economia del Paese ma ripensare il rapporto e l’organizzazione.

Politica estera

Draghi pare voler recuperare all’Italia un ruolo da protagonista sullo scacchiere mediterraneo. A cominciare da una più incisiva azione di mediazione con i partner storici e con la Turchia

“Occorrerà anche consolidare la collaborazione con Stati con i quali siamo accomunati da una specifica sensibilità mediterranea e dalla condivisione di problematiche come quella ambientale e migratoria: Spagna, Grecia, Malta e Cipro. Continueremo anche a operare affinché si avvii un dialogo più virtuoso tra l’Unione europea e la Turchia, partner e alleato Nato”

Necessario, inoltre riannodare i fili del dialogo con Mosca anche se preoccupano “Le violazioni dei diritti dei cittadini”. Con Draghi l’Italia resta al centro del suo storico collocamento geopolitico: con i piedi ben saldi in Europa e nell’asse atlantico.