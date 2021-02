Ci possono essere molti tipi di storici di professione, ma di certo Mimmo Franzinelli assomma in sé molte delle caratteristiche più deleterie di questa benemerita categoria: è uno storico a gettone, nel senso che scrive con grande regolarità libri (almeno uno all’anmno) sui temi che più vanno di moda e verosimilmente più vendono, in genere sul versante resistenzial-fascista, è quindi uno storico rapido ed efficiente, ma anche allo stesso tempo frettoloso e pigro perché si accontenta della prima impressione senza approfondire, ed è uno storico alquanto saccente come talvolta purtroppo capita. Da una parte gli storici professionali e dall’altra gli storici occasionali e/o dilettanti che non possono essere all’altezza del loro compito. Ed è naturalmentete uno storico storicamente corretto, vale a dire antifascista per principio, oggettivamente antifascista, ovvio.

E dunque ecco che scrive una corposa (ed ennesima) Storia della Repubblica Sociale Italiana 1943-1945 di cui si sentiva da anni la mancanza, uscito di recente per Laterza, dove si dedica anche agli intellettuali che affiancarono l’ultima avventura di Mussolini, occupandosi tra l’altro di Julius Evola che in verità con la RSI di per sé ebbe in sostanza quasi nulla a che fare come ho documentato. E su questo periodo della vita del pensatore si imbatte nel libro del sottoscritto che lo descrive con una certa minuzia in base ai documenti noti sino a quel momento e a un certo numero di testimonianze, Julius Evola. Un filosofo in guerra 1943-1945 (Mursia, I ed. 2016, III ed. 2017), anni di complessa ricostruzione sui quali emergono a tratti sempre nuove informazioni e immagini (ed infatti un discreto numero di esse sono pronte per una teorica IV ed. di questa opera, peraltro già uscite nelle traduzioni francese del 2018 e americana del 2020).

Ora il Franzinelli usa il sistema della carota e del bastone (p.56, nota 110): mentre da un lato afferma che si tratta di “un testo centrale” e “ben documentato” per capire Evola in quel momento storico, dall’altro ripristina le distanze sostenendo che è “redatto secondo canoni aprioristicamente elogiativi, nonché carente nell’interpretazione e nel collegamento delle fonti (ignora ad esempio che a spiare il filosofo, nell’agosto 1943, non fu un agente badogliano, ma lo scrittore futurista Italo Tavolato, “vecchio arnese della polizia politica fascista, amico e collaboratore di Evola”, riferendosi alle pagine 76-84 del mio libro).

Bene. Come è a tutti noto il Franzinelli è uno di quei storici sine ira et studio che si devono portare a mo’ di esempio di asettica oggettività non usando mai “canoni aprioristicamente dispregiativi” (si veda, tanto per dire, quel “vecchio arnese” nelle righe ora citate), ma dovrebbe dar prova di pignoleria e non invece di fretta o pigrizia e superficialità. Infatti, se soltanto avesse sfogliato il mio saggio di appena due altre pagine dopo quelle citate avrebbe trovato quel che agognava e non sarebbe caduto in un errore marchiano che mette in dubbio la sua credibilità di studioso.

Infatti alla nota 26 di p.86 avrebbe gà trovato scritto che il futurista era “un informatore della Polizia Politica” con il probabile incarico di sorvegliare Julius Evola a sua insaputa. E quindi? Ricorda un po’ la storia dei pifferi di montagna che andarono per suonare e furono suonati… A parte che non mi pare di aver mai ipotizzato una spia “badogliana”, il fatto divertente è che il nostro storico professionista che cicchetta i dilettanti si dimostra proprio lui “carente nella interpretazione e nel collegamento delle fonti” dato che per la sua critica fa riferimento, come detto, solo ad una decina di pagine del mio saggio e non si sforza di andare più oltre. Mimmo Franzinelli scrive troppi libri e quindi va troppo in fretta per controllare (o sono troppo superficiali quelli che incarica di effettuare ricerche per suo conto e dei quali si fida). Si dia una calmata in modo da non fare figuracce come questa. Come diceva la canzoncina degli anni Trenta, periodo che lui conosce a menadito? E Mimmo Mimmo non lo sa, ma di lui ride tutta la città!

@barbadilloit