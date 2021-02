Mario Draghi ha accantonato l’ipotesi di una flat tax. L’ex governatore della Bce non ha accettato un punto ritenuto importante dalle forze del centrodestra. Intanto, è arrivata l’apertura della Lega alla rivedere la propria posizione sul Recovery Fund mentre si allarga la forbice del dissenso, in Europa, con gli altri esponenti del gruppo sovranista di Id.

All’esito dell’incontro con Draghi, Salvini ha spiegato di essere pronto a ragionare sul Recovery Fund:

E quindi ha annunciato una riunione interna con la pattuglia leghista a Bruxelles

Intanto sale la tensione con gli altri esponenti dell’eurogruppo Id. Già ieri il leghista Zanni aveva risposto duramente all’esponente di Afd su Draghi e l’opportunità di un governo insieme. Oggi è il danese Peter Kofold a spingere sull’accelerazione dello scontro affermando di non voler “pagare” per gli Stati del Sud dell’Europa ribandendo, dunque, la volontà di ostacolare il Recovery Fund:

“Parliamo di svariate centinaia di miliardi di euro e la metà di questi andranno al Sud dell’Europa. Paesi in cui le cose funzionano, dovranno pagare il debito per quei Paesi in cui funzionano meno. Se ci si oppone, si dice che non si è solidali. Ma essere solidale non significa che Paesi che hanno riformato le loro economie come la Danimarca debbano “pagare per chi non è stato diligente rispetto alla propria gestione finanziaria. Io voterò contro e sarò felice quando la Danimarca avrà lasciato l’Ue”.