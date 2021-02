Matteo Salvini stigmatizza i veti espressi nei confronti dell’esecutivo Draghi. E lo ha fatto in una nota in cui ha parlato apertamente di capricci da parte di chi, non accogliendo l’appello del Capo dello Stato, non riesce a mettere da parte gli interessi particolari.

Salvini, in una conferenza stampa tenutasi nei pressi della Regione Lombardia ha tuonato:

“Noi abbiamo accolto l’appello del Presidente della Repubblica che ha chiesto alla politica di fare un passo in avanti, di mettere da parte gli interessi di parte, di non mettere veti, di non fare i capricci, di non litigare prima ancora di cominciare e di mettersi a disposizione con le proprie idee. Se c’è un’idea di Italia con meno tasse, meno burocrazia e più salute, noi ci siamo senza mettere veti in casa di altri perché mi sembrerebbe poco rispettoso del lavoro del professor Draghi”

Il leader della Lega ha poi risposto con una puntura di spillo agli alleati di Fratelli d’Italia. La questione sollevata da chi gli ha posto la domanda è stata relativa alla possibilità di crescere nei consensi rimanendo all’opposizione. Un’opzione che Salvini non ha preso in considerazione:

“In questo momento non mi interessano i calcoli partitici ed elettorali, mi interessa rendere sana e laboriosa questa terra”.