Giorgia Meloni non parteciperà alla maggioranza eventualmente a sostegno del governo Draghi. Ma la leader di Fratelli d’Italia non chiude la porta agli alleati e propone, invece di un appoggio aperto, la via dell’astensione. La bussola, per Meloni, rimane tenacemente puntata sulle elezioni e l’obiettivo per Fdi è rafforzare la tenuta del centrodestra che, in questi momenti, sta dimostrando più di una crepa.

Meloni ha detto:

“Sarò chiara. Non c’è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di FdI al Governo Draghi. Gli italiani hanno il diritto di votare. Continuiamo a lavorare per tenere il Centrodestra unito e portare gli italiani alle elezioni. Fatevene una ragione”.

Ma avrebbe comunque teso una mano agli alleati, su tutti Forza Italia e l’ala “giorgettiana” della Lega che invece sarebbero molto felici di sostenere, magari in prima persona, un eventuale progetto governativo guidato dall’ex presidente della Bce. Secondo quanto battono le agenzie, Meloni avrebbe proposto una sorta di “via mediana” sulla scelta dell’astensione. I pontieri del centrodestra saranno già al lavoro.