Matteo Salvini non chiude la porta a un eventuale governo guidato dal supertecnico Mario Draghi. Il leader della Lega, pur ribadendo di contare sulle elezioni e di puntare su questa “strada maestra”, non si dichiara chiuso al confronto.

Così ha spiegato:

“Ribadiamo con coerenza che la strada maestra sono le elezioni. Se il professor Draghi ci incontrerà andremo ad ascoltare, a proporre e a valutare Non abbiamo pregiudizi. Si può votare in primavera, le priorità sono il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, il piano vaccinale e la riforma della giustizia. Draghi se ci vuole ascoltare siamo pronti”.

E dunque ha sottolineato:

Siamo persone educate, siamo realisti, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte. Andremo da Draghi ad ascoltare, proporre e valutare. A differenza della sinistra, noi non abbiamo pregiudizi”.

Per Matteo Salvini, dunque, la tentazione è forte. Per la gioia di quella parte della Lega che si riconosce in Giorgetti e che ormai da mesi gli chiede di abbandonare, una volta e per tutte, la strada del populismo per entrare, dalla porta principale, in un’ottica governista.