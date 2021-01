Breizh-info.com: Qual è stata la tua reazione all’invasione di Capitol Hill da parte dei manifestanti pro-Trump?

Alain de Benoist: “Una sorpresa divertita. Si è trasformata in franca ilarità quando ho visto tutti i rappresentanti dell’ideologia dominante nell’opinione pubblica dichiararsi, come vergini spaventate, inorridite per la “profanazione” di questo “sacro simbolo della democrazia”. Se il Campidoglio deve essere visto come un “simbolo”, sarebbe piuttosto quello di intrighi e corruzione. So che gli Stati Uniti si sono sempre presentati come valorosi difensori della democrazia e della libertà, ma francamente, chi può ancora credere seriamente che questo Paese sia una democrazia, quando è governato dalla più malvagia delle oligarchie finanziarie? Lo sapevano bene i manifestanti che hanno invaso il Campidoglio: il loro gesto non era diretto contro la democrazia, ma al contrario testimoniava il loro desiderio di vederla finalmente rispettata in ciò che ha di più essenziale: la sovranità popolare”. Anche per questo alcuni erano travestiti da “selvaggi”: gli europei lo dimenticarono, ma durante il famoso Boston Tea Party del dicembre 1773, pietra miliare che precedette la guerra d’indipendenza americana, i ribelli furono anche travestiti da indiani (dal Tribù Mohawk)”.

Breizh-info.com: In Francia, la stampa ufficiale ha salutato all’unanimità la vittoria di Biden e ha denunciato il “tentativo di colpo di stato” di Donald Trump. Cosa dovremmo concludere da questa situazione?

Alain de Benoist: “Quelle parole non hanno più alcun significato oggi, perché chi le usa è incolto. Parlare di “colpo di stato” è assolutamente ridicolo. Un colpo di stato implica un piano preparato, tattiche, istruzioni, slogan. Niente di tutto questo emerge in questo caso. Non è stato un remake dell’incendio del Reichstag, della marcia su Roma o della cattura del Palazzo d’Inverno a cui abbiamo assistito in passato, ma solo un movimento di folla spontaneo durato poche ore, e che potremmo benissimo paragonare al tentativo del “gilet gialli” per andare all’Eliseo (dove avevano già programmato l’esfiltrazione di Macron!) qualche mese fa. Ciò che è interessante, tuttavia, è che la stragrande maggioranza degli elettori di Trump ha appoggiato questa mossa rabbiosa, che la dice lunga sulla profondità della divisione che ora lacera gli americani. Questa frattura non sta per guarire. Il senile Joe Binden alla fine ha vinto, ma il fatto importante è che nel 2020 Trump ha raccolto 12 milioni di voti in più rispetto al 2016: 74 milioni di voti rispetto ai 62 milioni di quattro anni prima. Questo dimostra, anche se il Partito Democratico – che non è più il partito dei lavoratori, ma quello delle minoranze – si trova in una posizione di forza al Congresso, che il fenomeno trumpista è ancora lì”.

Breizh-info.com: L’ondata di repressione e censura che si è verificata da allora (social network, account cancellati o bloccati) dovrebbe preoccuparci?

Alain de Benoist: “Lo vedo soprattutto come una conferma. Questa censura può ovviamente essere considerata oltraggiosa, e lo è certamente. Ma c’è ingegnosità in questa reazione. Se c’è una lezione da trarre dallo spettacolo della repressione orchestrato dal GAFA, è che rivela l’ingenuità di tutti coloro che, da anni, celebrano i social network come “spazi di libertà”. Nonostante i suoi vantaggi, Internet non è uno spazio per la libertà, ma uno spazio per la polizia, la spazzatura verbale e l’ego.

Trovo triste che così tante persone si prendano in giro da sé raccontando le loro storie sulle loro vite sui social media. Invece di lamentarsi, meglio abbandonarlo! Da parte mia, sin dall’inizio, ho scelto di non esprimermi mai sui social. Mi congratulo con me stesso per questo ogni giorno. Donald Trump, che non era uno statista, credeva nei social media. Viveva di Twitter, Twitter lo ha ucciso”.

Breizh-info.com: Ha spesso, nei suoi scritti, messo in guardia gli europei da troppe preoccupazioni, in negativo come in positivo, nei confronti degli americani. E oggi?

Alain de Benoist: “Ripeto da decenni che gli europei devono sentirsi solidali con la potenza continentale della Terra, e non con la potenza marittima del mare. In breve, che devono rivolgersi ad Est e non ad Ovest, verso i paesi del Sol Levante e non verso quelli del Tramonto. Non sono certo l’unico ad averlo detto, ma l’attrazione “atlantista” resta potente. Tuttavia, mi sembra che le cose potrebbero evolversi negli anni a venire. Il periodo di transizione che stiamo vivendo è anche quello di una graduale cancellazione del mondo unipolare o bipolare dell’epoca della Guerra Fredda. Durante la sua investitura, tra la Bibbia e Lady Gaga, in una capitale federale sotto assedio, sorvegliata da più soldati di quanti ce ne siano oggi in Siria, Iraq e Afghanistan, Joe Biden non ha mancato di riaffermare la volontà dell’America di “guidare il mondo” . Avrà sempre meno mezzi. Nessuno crede che gli Stati Uniti siano ancora la “nazione indispensabile” e che la loro presenza ci liberi dal cercare con i nostri mezzi di diventare una potenza autonoma”.

Breizh-info.com: Dal 1945 gli Stati Uniti non hanno cessato di guidare campagne di influenza ideologica, soprattutto in Europa. Come possono proteggersi gli europei da questo, quando oggi si fa di tutto, da McDonald a Netflix, per condizionare i giovani?

Alain de Benoist: “Ovviamente non esiste una bacchetta magica. Gli americani continueranno a raccogliere i frutti del loro “soft power” finché gli europei non si opporranno con alcuna alternativa credibile. Ma dobbiamo anche tener conto del cambiamento dell’immagine dell’America. Gli Stati Uniti sono sempre stati orgogliosi di essere un paese libero, un paese libero. Oggi, vediamo sempre più chiaramente che stanno diffondendo la guerra civile e il caos in tutto il mondo, e che stanno esportando nelle nostre società nuove forme di censura, comportamenti di un neo-puritanesimo isterico, nuovi divieti, dibattiti sul sesso, “gender” e “razze “che non corrispondono alla nostra cultura, tutte cose che piacciono solo all’ambiente LGBT e ai seguaci della “cancel culture”, che a volte sono anche stipendiati. Potrei sbagliarmi, ovviamente, ma ho la sensazione che l’attrazione per l’America si esaurirà gradualmente”.

Breizh-info.com: In Francia, il mondo politico è stato scosso dall’affaire Duhamel. La sinistra “moralista” non è in definitiva la sinistra più disgustosa, dato il numero crescente di casi?

Alain de Benoist: “Non siate ingenui: se il “disgusto”, come dici tu, fosse prerogativa di una famiglia politica, sarebbe semplice. Ma questo non è vero. Il “disgusto” è inerente alla natura umana. Ma hai ragione: anche se sappiamo benissimo che un codardo può scrivere un ammirevole trattato sul coraggio militare, è difficile sopportare le lezioni di virtù insegnate dalle vecchie prostitute! Camille Kouchner accusa il suo patrigno, Olivier Duhamel, di aver avuto rapporti incestuosi con suo fratello. Il termine è scelto male. Tradizionalmente, l’incesto è stato definito come una relazione sessuale con un genitore biologico, che un figliastro non è (è stato solo nel 2016, ben dopo il fatto, che la definizione giuridica di incesto è stata ampliata). Olivier Duhamel era infatti colpevole di violenza sessuale su una minorenne. Vi ricordo che in Francia l’incesto degli adulti non rientra in alcun diritto penale. Da Edipo al Soffio al cuore di Louis Malle (1971), l’incesto è un vecchio affare. Nella tradizione biblica, tutta l’umanità nasce da un incesto iniziale: Adamo ed Eva che hanno solo tre figli, Caino, Abele e Set, è difficile vedere come quest’ultimo abbia potuto generare prole senza dormire con loro. La loro madre! Per quanto riguarda Olivier Duhamel, il termine “incesto” è tuttavia perfettamente giustificato in termini di metafora. In questo caso è come con un gomitolo (o il sistema delle bambole russe): tiriamo un filo e, a poco a poco, è tutta una serie di personaggi, tutto un piccolo mondo che appare: i Kouchner., Il Pisiers, i Duhamels, i Jean Veil, i capi del secolo, le figure centrali della “sinistra al caviale” degli anni Settanta. Un mondo bellissimo che ha avuto rapporti davvero incestuosi a livello mediatico, politico, accademico e finanziario. Tutti nella nello spirito del tempo, tutti ovviamente a sinistra, ammiratori a volte di Fidel Castro a volte di Michel Rocard, tutti socialdemocratici, tutti legati in un modo o nell’altro, venduti o acquistati, detentori di prebende, di gettoni nei consigli di amministrazione. Un mondo incestuoso nel senso che era un mondo che funzionava esclusivamente nel sé. Un mondo in cui tutti sono una sola famiglia, dove tutti dormono con tutti. È questo mondo che appare nel suo disgustoso splendore grazie allo scandalo scatenato da Camille Kouchner. Al ritmo di rivelazioni, lamentele, “metoo-incesto”, possiamo prevedere che il caso continuerà a svilupparsi. Tanto più che, come ogni volta che la parola “si libera” in uno scoop, assistiamo anche a un proliferare di false accuse, accuse non provate e diluvi di fantasie: l’immaginazione è sempre una brava ragazza! Alla fine, sento ancora che Olivier Duhamel non ha molto da temere. Dominique Strauss-Kahn ha ricostruito una reputazione per se stesso in pochi anni. Non immagino che Duhamel possa essere martirizzato mediaticamente e politicamente come è stato (e continua ad essere) Gabriel Matzneff, in possesso di un libertinismo aristocratico di cui si può pensare quello che si vuole, ma che non ha mai commesso incesto, non ha mai violentato nessuno e mai condivideva il suo letto tranne che con i suoi giovani amanti”.

Breizh-info.com: Infine, parlando di Sanità, sembra che un contenimento sia nuovamente possibile, mentre l’economia sta lentamente collassando. Come spieghi la passività delle categorie e dei mestieri che stanno morendo senza reagire? E il terrore che sembra aver attanagliato gran parte della popolazione, che chiede sempre più vincoli sanitari per “non morire” e “non trasmettere” il Covid? Cosa dice questo delle masse europee?

Alain de Benoist: “È davvero probabile che nei prossimi giorni saremo nuovamente confinati. Verremo quindi deconfinati, quindi riconfinati, riconfermati e così via! Ristoranti e cinema non riapriranno fino ad aprile, a meno che non sia giugno o addirittura settembre. Parli della passività dei lavoratori dei mestieri più minacciati, al di là della popolazione generale. Questo è vero solo in parte. I mestieri che subiranno più proteste comunque, e quando non riceveranno più gli aiuti che lo Stato ha dato loro, si può pensare che protesteranno ancora più forte. Fino ad allora, la società continuerà a dividersi tra quadri e picche, confinatori e confinati, “ovideurs, covidables et covidés”! Ma la verità è che le persone non possono capire e non capiscono più. Per quasi un anno hanno assistito a un susseguirsi di ostacoli e ritardi, ordini e contrordini, promesse e smentite, senza mai vedere la fine del tunnel. Nella gestione di questa crisi sanitaria, le autorità pubbliche hanno fallito miseramente in tutti i settori: maschere, test, vaccini. Non c’è una sola cosa fatta bene! Intanto il disavanzo pubblico assume le sembianze di uno tsunami, il debito continua a salire, si accumuleranno fallimenti e depositi di Bilancio, e ci accorgeremo che alla fine il costo economico e la crisi sociale saranno stati molto peggiori del costo per Salute.

Alcuni se ne felicitano. Vogliono cogliere l’occasione per andare verso una società in cui ci saranno sempre fabbriche alimentari, ma non più ristoranti; ci saranno centri commerciali, ma non più negozi locali, dove la gente non va più agli spettacoli ma dove guarderemo i film a casa, dove compreremo tutto su Internet, dove il denaro verrà gradualmente abbandonato, dove i contatti sociali saranno ridotti a nulla. Una società in cui l’espressione “distaziamento sociale” avrà assunto il suo pieno significato. Perché questa è la posta in gioco oggi: il corpo sociale dovrebbe essere sacrificato per salvare i corpi individuali? Il peggio deve ancora venire”. (Intervista di YV sul periodico non conformista Breizh-info.com)

