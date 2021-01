Nel loro piccolo i trasformisti, ora chiamati costruttori, ma chiamateli come volete (c’è un nome per ogni stagione, perfino “responsabili”…), sono sempre l’àncora per chi è sull’orlo dell’abisso, della sconfitta, del crollo del governo e, nello stesso tempo, passando da un fronte all’altro, salvano la poltrona, cambiano casacca e incrementano lo stipendio. Do ut des.

Giuseppi Conte è patetico perché ha supplicato di votare la fiducia al governo implorando “Aiutateci!”, in tre anni cambia due, forse anche tre governi con alleati di schieramenti contrapposti. Manco per niente. Cambia le coalizioni, i partiti, ma è sempre là, mai eletto da alcun voto popolare. Lui, l’avvocato del popolo resta a fare il presidente del Consiglio, cambiano i partiti che lo sostengono (Conte I e Conte II… per ora) e poi si vocifera di un nascente partito di Conte (vuole mettersi in proprio?), poi di nuova maggioranza di governo, poi non ci sono i numeri e nasce d’incanto, in Senato, un nuovo gruppo “a sostegno” con lo scopo, nemmeno troppo oscuro, di mantenere le poltrone. Ma i numeri non ci sono lo stesso… Si lavora per raccattare voti dal gruppo misto, dopo aver raccattato l’appoggio dei senatori a vita (che hanno salvato il governo, proprio loro nonostante i 5Stelle abbiano sempre detto di voler abolire l’istituto) e di vari parlamentari. E da mesi al centro del dibattito voluto da Conte non c’è solo la crisi quanto le riforme della legge elettorale e dei regolamenti parlamentari. Tutto questo in una debolezza governativa e un clima teso e poco conciliante come quello che si respira ora in Parlamento.

Così, mai entrato in un partito e mai presentatosi alle elezioni, per salvare il (suo) salvabile, Giuseppi si richiama a Mastella come salvatore (“la prima repubblica non si scorda mai”) e va sempre bene tutto: prima populista poi europeista, prima governo col centrodestra e grillino, poi centrosinistra e grillino, ora di centro ed è alla ricerca di una sponda europeista e liberale. E’ stato cattolico poi laico, e poi, poi… vedremo.

Ma così è tutta la compagnia di giro, del genere Sordi in “L’arte d’arrangiarsi”? Frasi chiarificatrici da un anno in qua, da Renzi (“facendo un gesto di coraggio e di dignità, ho detto che se perdo il referendum non solo vado a casa ma esco dalla politica”; abbiamo visto come è andata) a Zingaretti (“Mi sono stancato di dire che non farò alcun accordo con i 5Stelle, li ho sconfitti due volte e non governo con loro. Imparassero a sconfiggerli, chi mi accusa di questo”), da Di Maio (“Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare. Il partito che in Emila Romagna trattava i bambini con l’elettroshock. Non voglio avere a che fare”) a Di Battista (“il giorno in cui i 5 Stelle dovessero allearsi con chi ha distrutto il paese, lascerei i 5 Stelle”). E gli inciuci, le compravendite di voti, i senatori che votano in extremis alla seconda chiama per la fiducia al governo, troppo impegnati in trattative, accordi, contatti ecc. E ora lo stesso centrosinistra propone Conte (il Pd), Di Maio (proposta della Bellanova e dei renziani tutti), Gentiloni (Maria Elena Boschi). Dopo tutta questa crisi, Zingaretti dichiara chiaro charo che non pone veti su Renzi (insomma, abbiamo scherzato…). Ancora: i 5Stelle uniti su Conte ma non del tutto (Grillo svanito nel nulla, silenzio tombale…), il Pd cerca di recuperare quello che può… Oggi ancora consultazioni. Altro giro, altra corsa… E la chiamano politica…

@barbadilloit