La prima volta che ho incontrato Gary passeggiavo, poco prima di Natale, per le calli nebbiose della mia città natale, Venezia, con tra le mani un biglietto (seppur elettronico, cosa che in parte rovina l’atmosfera, lo concedo) scaduto.

Sembra l’inizio di un romanzo, o forse di un fumetto di Corto Maltese, ma non sarà il mio romanzo; non stavolta. E d’altra parte le parole narrando possono ingannare, specie quando la loro naturale ambiguità ha a disposizione una stanza dei giochi composta addirittura di più d’una lingua: Gary, infatti, non è un americano dalla figura dinoccolata, bensì il cognome anglicizzato di uno scrittore russo che, come me, ama le parole, al punto di storpiare il suo stesso cognome e di creare un alias dal nome altrettanto significativo, solo per amor del calembour: “gari” in russo significa “brucia!” – all’imperativo – e “ajar”, il cognome del suo alter-ego Emile Ajar, “braci”.

Il vero cognome di Gary in realtà è Kacev, ma fingeremo d’ignorarlo, per consentirgli di lamentarsi, bonariamente e pensosamente, di come la storpiatura del suo pseudonimo lo faccia sentire un tal dei tali qualsiasi, dacché Gary è uno tra i nomi maschili più comuni in America.

Capirete ora perché mi sia stato impossibile resistere al richiamo del romanzo edito da Neri Pozza, intitolato proprio “Biglietto scaduto”, che mi aspettava seminascosto su uno scaffale della Lidolibri, ultimo baluardo per bibliofili rimasto nel mio quartiere, meta pretestuosa di molte passeggiate in questi tempi di reclusione domiciliare.

Biglietto scaduto

“Biglietto scaduto” non è un libro per uomini, e soprattutto non per uomini deboli di cuore. È crudo e sarcastico, una versione di “Di là dal fiume e tra gli alberi” dove la fa da padrona non la morte incombente, romantica e decadente, ma la vita, con il suo variopinto corredo di squallori e sinecure. E questo emerge vieppiù quando i protagonisti sono ricchi, paradossalmente, secondo il noto assunto delle telenovelas secondo il quale “anche i ricchi piangono”. Eppure non si può dire che quello di Gary sia un romanzo disperato, né disperante. Al contrario, nel romanzo un po’ come nella vita, se si riescono a superare visite mediche imbarazzanti, sbronze e goliardate ormai fuori tempo massimo, cene di gala e colloqui “da uomo a uomo” con milionari indiscreti ossessionati dalla propria virilità, e, non da ultimo, il ricordo della guerra che aleggia come un fantasma attorno all’anima del protagonista, ex soldato quasi sessantenne, non bello ma piacente, fidanzato con una brasiliana di trent’anni più giovane, beh, qualcosa di buono in fondo ne verrà.

Le tematiche trattate sono diverse ma lo stile è lo stesso, lucido e riconoscibile, anche in “Cane bianco”. Anche qui, la trama di primo acchito pare non aver nulla di straordinario (eppure non ci aveva mai pensato nessuno!): uno scrittore e la sua giovane moglie, attrice impegnata nella battaglia per i diritti civili dei neri in America, trovano sulla porta di casa un cane abbandonato, placido e adorabile, ma che assume comportamenti quantomai bizzarri di fronte a una sola categoria di persone: i neri. Seguono una serie di peripezie e dilemmi su cosa fare del cane, addestrato come “white dog” dalla polizia americana negli anni delle manifestazioni a favore del black power, particolarmente animate soprattutto in seguito alla morte di Martin Luther King. La vicenda del cane è, ovviamente, l’occasione per parlare in modo originale delle vicende politiche degli anni ’60, del razzismo e dei mille movimenti rivoluzionari simili alle black panthers, ma al tempo stesso è una “favola per adulti” sulla redenzione umana (e canina).

L’ironia un po’ amara di Gary serpeggia in entrambi i romanzi, ma senza scoraggiare i lettori, anzi, coinvolgendoli nei ragionamenti del protagonista, spesso contraddittori e privi di una conclusione univoca, in una parola: umani. Niente eroismo, niente superomismo d’accatto, ma nemmeno nichilismo e neppure voglia post-adolescenziale di stupire chi legge, costi quel che costi. Un pizzico di ruffianeria, forse, ma quella agli istrioni è concessa.

La mia prossima lettura sarà “Gli aquiloni”: ma sono certa che questo “figlio” di Jean Giono (e “nipotino” di Drieu, nonostante gli anni che lo separano dall’uno e dall’altro non siano poi così tanti) saprà parlarmi di qualcosa di imprevedibile, e suscitare la mia curiosità in proposito.

* Biglietto scaduto di Romain Gary, edito da Neri Pozza, euro 12