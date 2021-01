Vien da ridere leggendo la stampa ben-pensante. Essa continua a evocare Mario Draghi come un demiurgo, quando un’ organizzazione statale come la Repubblica italiana non sa attuare progetti complessi per incompetenza, ignoranza e mille altri motivi.

L’ideale – dice Giuseppe Conte – è una Task Force che utilizzi esperienze burocratiche, aggirando i nodi delle incapacità. Insomma, Regioni e Stato non hanno saputo spendere i fondi della UE da anni (vari miliardi) e ora si devono restituire. Si potrebbero citare decine di esempi, anche di mia diretta conoscenza.

Non sostengo che Conte sia un genio, come altri pretendono che lo sia Draghi. Ma chi saprebbe gestire un’armata Brancaleone da destra a sinistra da quando, negli anni ’90, si è sistematicamente distrutta la classe dirigente politico-burocratica e anche privata e poi dove trovare gli operativi?