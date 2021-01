1. Clemente Mastella è il nostro Frank Underwood, alla matriciana.

2. Cosa aspetta Sky a farne la serie più bella della tivù?

3. Certo, Sandra non ha le cosce di Robin Wright, ma conosce meglio palazzi e poteri.

4. A differenza di Frank ha capito che si può essere potenti con poco, basta saperlo dividere.

5. Ogni tanto fa tenerezza ma è la prova che come diceva Sciascia: Don Abbondio è il vero vincitore dei Promessi Sposi.

6. La Dc vive e le sagrestie rimangono ancora superiori ai master ad Harvard, che poi chi li ha visti mai.

7. Oltre Mazzarino, oltre Machiavelli: praticamente un Andreotti senza l’incombenza dell’intelligenza.

8. Aver piegato i 5 stelle e Travaglio è la più bella vittoria italiana dai tempi di Sigonella: dallo streaming e la trasparenza dell’uno vale uno a un Mastella vale tanto detto sottovoce.

9. Se ci fosse luce e di nuovo il proporzionale senza sbarramento sarebbe bellissimo.

10. Le iene, i professori del Corsera, persino De Mita, suo maestro, i giornali devono riconoscere che la tradizione marinara italiana vive in Mastella, il nostro Capitano Achab.

11. Luigi Di Maio prossimo ospite di Benevento città spettacolo, interprete di “Perdono” di Caterina Caselli.

12. Nel caso Conte riesca a superare questa crisi, diventerebbe un promettente gatto democristiano: 7 mandati come media, 9 se sei Andreotti.

13. Cose da fare: Mastella senatore a vita e ministro perenne, tanto sta bene su tutto.

14. Per quanto Rotondi si affanni, la Dc non è un partito ma un modus vivendi che scavalca gli oceani del tempo come Dracula.

15. Mastella al posto di Gattuso, ma ci riteniamo soddisfatti anche con Sandra.

*

*Dieci ipotesi di tesi di laurea di Mastella in filosofia:

1. Fenomenologia del trasformismo.

2. Prova ontologica dell’esistenza della Democrazia Cristiana.

3. La nascita della tragedia sannita.

4. Essere e legislatura.

5. L’Udeur come sciagura dickiana.

6. Dopo la destra e la sinistra, la nascita della terza via: il centrismo hegeliano.

7. Seggio e potere.

8. Saggio sull’intelletto demitiano.

9. Etica dimostrata secondo l’ordine della prima repubblica.

10. Ceppaloni, l’Utopia.