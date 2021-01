In questa crisi il centrodestra che ha intenzione di fare? Starà a guardare o deciderà di provare ad andare al governo? Il miglior alleato di Conte è un centrodestra che non combatte, che si isola sull’Aventino dimenticando il supremo principio del realismo. Se il centrodestra è di governo lo dimostri. Si assuma la responsabilità di tentare in ogni modo, in parlamento, di costruire una maggioranza alternativa a quella attuale. Il kairòs avrebbero detto i Greci, il tempo opportuno, è ora. È adesso il momento di fare presto perché non c’è più tempo.

Un governo di centrodestra possibile

Ritengo che il centrodestra abbia il dovere politico ed etico di chiedere la fiducia a un proprio governo, di provare a vincere la battaglia con ogni mezzo. Anche, come extrema ratio, con un accordo con Renzi per un appoggio esterno. Dica: “Ora tocca a noi. E se non ci riusciamo siamo disponibili a un governo di unità nazionale, del Presidente, di scopo – chiamatelo come volete – che traghetti l’Italia al voto il prima possibile”.

“Sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione” diceva Carl Schmitt. Il governo Conte 2 si è mostrato inadeguato a gestire l’eccezionalità della crisi pandemica, ed è dunque nelle cose che cada perché non-sovrano. Tutte le forze di maggioranza sono responsabili di quanto sta accadendo, in primis il premier Conte.

La crisi era già in atto da tempo, Matteo Renzi se n’è fatto carico e ha rischiato tutto. In una democrazia parlamentare proporzionale come quella italiana è legittimo aprire crisi di governo come ha fatto Renzi ed è altrettanto legittimo andare in parlamento per trovare maggioranze alternative come farà Conte. Sono le regole del gioco. Conte sta cercando i responsabili per sopravvivere – d’altronde “meglio tirare a campare che tirare le cuoia” insegnava Giulio Andreotti. Lo sta facendo “alla luce del sole e senza vergognarsene”, come ha detto Dario Franceschini. Ed è straordinario notare il potere taumaturgico della sinistra di trasformare, come se nulla fosse, i trasformisti, gli Scilipoti di turno tanto deprecati fino a ieri, in “costruttori europei” in nome del Bene Supremo per la Patria.

La retorica e Machiavelli

La retorica d’altronde fa sempre la sua parte, la democrazia è anche demagogia, chiunque partecipi alla lotta politica lo sa bene. Come sa, o dovrebbe sapere – siamo pur sempre figli di Niccolò Machiavelli – che il potere va conquistato e conservato esercitandolo, in dittatura come in democrazia. Le “anime belle” che agiscono con la pretesa di restare pure, intatte, divine, sono destinate a non contare nulla, se non addirittura a essere autodistruttive fortificando l’avversario.

Palazzo Chigi

Una destra che osserva lo svolgimento dei fatti per avere le mani libere in termini di consenso elettorale quando si voterà a fine legislatura non è una destra libera. Libertà è responsabilità, ovvero avere la forza di dare risposte ai problemi dei cittadini. E in stato d’emergenza lo si può fare solo stando a Palazzo Chigi.

@barbadilloit