Il primo numero del 2021 della rivista bimestrale di approfondimento politico-culturale edita dalle salernitane Edizioni ReAzione di Luca Lezzi si concentra sul destino del continente africano.



Nel focus vengono analizzate le Afriche nella diversità di una parte del mondo che ospita in sé una notevole quantità di storie, tradizioni, culture e religioni fin troppo diverse per essere accomunate. A descriverle a meraviglia sono il direttore di Destra.it Marco Valle e l’ex sottosegretario agli Esteri del governo Berlusconi IV Alfredo Mantica.



Della visione romantica e di ciò che è rimasto del colonialismo italiano diametralmente opposto a quello di matrice razziale anglosassone si occupano Caio Mussolini e Giorgio Ballario mentre Gennaro Malgieri pone l’accento sul pericolo generato dalla Cina (richiamato anche nella copertina curata da Daniela De Vita) che sta subentrando nella nuova guerra post-colonialista per i propri interessi.



Chiudono la prima parte l’alternativa panafricana di Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba e Thomas Sankara ripercorsa da Luca Lezzi, lo scontro tra Stato Islamico e Al Qaeda di cui si occupa il direttore Clemente Ultimo e gli scritti di natura antropologica e storica di Elena Caracciolo e Alberto Alpozzi.



Nella seconda parte un’interessante intervista a Mario Vattani sul Giappone a cura di Cristina Di Giorgi e la conclusione del lungo articolo di Lorenzo Nicola Roselli su Ledesma Ramos.



Le ultime pagine ospitano le recensioni di alcuni testi editi da Passaggio al Bosco ed Eclettica e l’aeropoesia, più futurista che mai, di Guido Santulli.

