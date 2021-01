La Francia supera le divisioni e condanna, all’unanimità, le violenze registratesi a Washington nella giornata di ieri. Il presidente Emmanuel Macron da un lato e la sua rivale dall’altro, Marine Le Pen, hanno lanciato strali all’indirizzo dei manifestanti e, quest’ultima, ha tirato in ballo direttamente Donald Trump chiedendogli di prendere le distanze dai violenti.

In un video ufficiale l’inquilino dell’Eliseo ha affermato senza mezzi termini:

“Noi non cederemo nulla alla violenza di pochi che vogliono rimettere in discussione la democrazia. Quando in una delle più antiche democrazie del mondo, dei fautori di un presidente uscente rimettono in discussione, con le armi, i risultati legittimi di un’elezione, ad essere attaccata è un’idea universale, quella di un uomo, una voce.

Quello che è accaduto oggi a Washington non è certamente americano”.