Cari lettori,

l’arrivo del nuovo anno è una occasione propizia per tirare un bilancio e sintetizzare nuovi propositi. Il nostro magazine patriottico si avvia verso il decennale di attività, un traguardo al quale hanno contribuito centinaia di autori, giornalisti, scrittori e semplici sodali di questa avventura dannunziana. E per questo ci preme ringraziarli tutti, ad uno ad uno, per ogni piccolo o grande contributo alla nostra causa. Siamo la più “antica” e longeva rivista digitale non conformista e proseguiremo su questa rotta sperimentando con un piede ben saldo nelle nostre radici, immaginando anche nuove forme di espressione e dialogo con i lettori.

Nei prossimi mesi ci aspettano tappe tutte da scrivere: sul piano politico, culturale ed esistenziale. La pandemia ha cambiato le vite, ha modificato la dimensione del lavoro, della famiglia, della comunità e dello spazio pubblico. Accanto alla irrisolta questione identitaria, si aprono fronti legati a temi complessi come salute e privacy, sicurezza, diritti digitali, gratuità dell’accesso alle cure sanitarie e ai vaccini, legiferazione sulle nuove professioni che emergono da questa stretta governativa, le infrastrutture digitali, la nuova fiscalità con cui finanziare diritti a danno delle idrovore multinazionali del web. Non basterà avvolgersi in un tricolore rassicurante per trovare le risposte giuste per problemi inediti. Sarà necessario coraggio, e uno sguardo fisso verso il futuro e una generosità di fondo per superare individualismi miseri che frazionano e frammentano un arcipelago di non allineati che – uniti – è una vera forza creativa, anche per opporsi ai tentacoli multiformi del pensiero unico, che mostra sempre più un volto liberticida.

La bussola sarà sempre l’interesse nazionale, l’orizzonte resta europeo, ma i prossimi tempi tutti da decifrare obbligano a rifuggire la retorica, la sloganistica, le sintesi social. E’ tempo di una politica e di una politica culturale che torni a disegnare orizzonti di speranza con idee, visioni, studi, seminari. Con profondità di pensiero.

Noi, con tutti i giovani e meno giovani che fanno parte di queste “comunità colorata” di Barbadillo, ci saremo, per farci trovare davanti alle prossime prove “forti e degni”. Auguri a voi, e auguri a noi…

@barbadilloit