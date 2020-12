L’asilo San Giorgio di Maaloula, distrutto dai terroristi di Al Qaida, verrà ricostruito grazie al contributo della Regione Piemonte e tornerà ad ospitare bambini e bambine di tutte le confessioni religiose. Un gesto concreto di pace, in occasione del Natale, per portare una speranza e aiutare le prime vittime del terrorismo.

Il Progetto, sostenuto dall’Assessorato alla Cooperazione internazionale della Regione Piemonte, sarà realizzato dalla Fondazione HOPE in partnership locale con il Patriarcato della Chiesa Greco-Melchita Cattolica di Antiochia

“Con questa azione umanitaria, unica finora nel panorama della cooperazione decentrata delle Regioni, riscopriamo il senso più vero del Natale – dichiara l’assessore alla Cooperazione Internazionale della Regione Piemonte Maurizio Marrone. “Il Piemonte sarà protagonista della ricostruzione di quella culla della cristianità così profondamente ferita dall’odio islamista, partendo dall’assistenza ai bambini che rappresentano la migliore garanzia per il futuro di questa Siria, tornata sovrana all’insegna della libertà di culto e del pluralismo confessionale”.

“Maaloula è un luogo simbolico per cristiani e musulmani, che nel corso dei millenni ha rappresentato un modello riuscito di convivenza – dichiara Samaan Daoud, Desk Officer Medio Oriente di HOPE -. L’attacco terroristico di Al Nousra ha rappresentato quindi non solo un attacco nei confronti della popolazione cristiana, ma soprattutto a quello stesso “modello” faticosamente costruito e che oggi deve poter rinascere”.

“Ripartire con la ricostruzione dell’asilo è per noi un primo passo importante per edificare nuovamente il modello di convivenza che è stata la caratteristica di Maalolula – dichiara Marcello De Angelis, Vice Presidente di HOPE -. Questo sarà il primo mattone per ricostruire l’”edificio” della convivenza culturale e religiosa. Un segnale concreto, che contribuirà in maniera concreta L’asilo è il luogo dove rinasce e cresce la convivenza. Nel momento in cui i bambini vivono lo stesso luogo, la stessa comunità torna a a riannodare i suoi legami e ricucire le sue ferite”.