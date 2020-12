20 settembre 2020.

«Vestiamo di nuova luce Porta Pia, uno dei luoghi simbolo di Roma e della storia del nostro Paese. Celebriamo così il 150° anniversario della ‘Breccia di Porta Pia’, un avvenimento che aprì la strada alla successiva proclamazione di Roma Capitale dell’Italia unita». Con queste parole il sindaco di Roma Virginia Raggi ha celebrato lo scorso 20 settembre un anniversario importante, sul quale molto si è detto, benché del tutto assente sia stata la voce di quanti hanno realmente inteso cosa significò quell’evento e quale snodo prese la storia a partire da quell’avvenimento.



Il contributo storico-filosofico del volume curato da Giovanni Turco, che raccoglie gli scritti di oltre dodici autori: tra filosofi, storici, studiosi ed ecclesiastici risulta assolutamente puntuale per la sua attualità e pregnante nello sviscerare l’essenza di quanto accadde centocinquanta anni fa.

Risulterà sorprendente constatare infatti che quanto avvenne il 20 settembre a Porta Pia non rappresentò “semplicemente” il compimento storico di un processo che aveva come orizzonte l’unificazione italiana. Il rilievo storico, se vogliamo, occupa un posto secondario per far spazio e dar luce ad un evento che assurge a momento paradigmatico.



Dietro agli uomini che impugnavano i fucili e alla cavalleria che ansiosa aspettava il segnale per la carica, si giocavano le sorti di una guerra che si combatté sul terreno delle concezioni filosofiche e politiche. La modernità, rappresentata al meglio dagli ideali della Rivoluzione francese, stava lanciando la sua ultima e definitiva offensiva non “semplicemente” avverso uno Stato, bensì avverso una concezione del mondo – la medesima che come modello guardava alla societas christiana – e della Chiesa: il Principato civile dei Papi.



La “nuova Italia” cantata da Benedetto Croce aveva alla base un progetto ideologico (assunto aprioristicamente) mirante a far nascere l’unità della “nazione” dalla sistematica cancellazione delle comuni radici religiose e storiche dei diversi e multiformi popoli che abitavano da secoli la Penisola italiana. Diversità che si esprimeva in ordinamenti e consuetudini ma che recava con sé il comune sigillo religioso e culturale. La “nuova Roma”, che si autorappresentava come “terza”, dopo la prima dei Cesari e la seconda dei Papi, muoveva il suo progetto avveniristico da una concezione immanente della vita e della politica, che si concretizzava in un potere superiorem non recognoscens.



I fatti e gli eventi che vanno snodandosi durante la stagione risorgimentale assumono così una chiarezza soltanto a posteriori, scrutandoli dal suo ultimo atto: la presa di Roma. La novella Roma traeva impulso e slancio dalla concezione immanentizzata e pertanto trasfigurata di “missione”. «La grande categoria – scrive Mons. Luigi Negri, nel suo contributo al volume – che mobilita la Chiesa e che sintetizza l’identità della Chiesa e la sua presenza nel mondo, è una sola: la missione». La missione della terza Roma, al contrario, era quella di operare la «conversione secolarizzata della funzione cosmico-storica dell’Urbe», ovvero «da quella di cuore dell’Impero e poi di centro della Cristianità, a quella di capitale del nuovo Stato e di fulcro dell’avvenire “modernizzatore”» (G. Turco, p. 12).



Solamente da tale feritoia si riescono così a comprendere gli accenti religiosi e mistici-millenaristici di alcuni suoi protagonisti, a partire da Giuseppe Mazzini. O il proliferare, nell’Italia del XIX secolo, – con l’avallo in particolare della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d’America – di stuoli di comunità protestanti. Lo storico Massimo Viglione dedica alcune pagine al tema, riportando la testimonianza di Giorgio Spini, storico valdese, che più di ogni altro ha studiato questo aspetto. Egli scrive:



«Cavour, Lambruschini, Mamiani, Montanelli, Ricasoli, perfino il Duca di Lucca Carlo Ludovico si prese una cotta solenne per il protestantesimo. (…) Gran Bretagna e Stati Uniti avvamparono di collere violente contro il “Papismo” e plaudirono a Garibaldi quale spada dell’Eterno contro il Borbone e il Papa. Spuntaron nuclei evangelici italiani (…); dettero una sorta di avallo al Risorgimento agli occhi dell’opinione internazionale e in particolare degli “evangelicals” capeggiati da Lord Shaftesbury» (p. 65).



L’azione di disturbo delle comunità religiose riformate, coordinate sotto l’egida di potenze straniere, trovava appoggi nella stragrande maggioranza delle élite politiche italiane dell’epoca. Con sufficiente chiarezza si espresse Petruccelli della Gattina, il 20 luglio 1862, mo in una seduta alla Camera dei Deputati.



«Fare la guerra alla preponderanza cattolica nel mondo, per tutto, con tutti i mezzi, questa la nostra politica dell’avvenire. Noi vediamo che questo cattolicesimo è un istrumento di dissidio, di sventura e dobbiamo distruggerlo (…). La base granitica della fortuna d’Italia deve essere la guerra contro il Cattolicesimo su tutta la superficie del mondo» (p. 79).



Massimo Viglione dedica inoltre pagine molto interessanti all’esame dettagliato dei provvedimenti legislativi antiecclesiastici ed anticattolici presi dal Regno di Sardegna prima e dal Regno d’Italia, dal 1861 in poi, i quali mostrano una politica coerente con premesse sviluppate decenni prima e di cui si accennava inizialmente.



Il problema della legittimità, ovvero dell’origine del potere, è probabilmente l’aspetto che più di ogni altro assume una importanza peculiare poiché è da tale versante che la modernità (assiologicamente intesa) ha “assaltato” l’assetto giuridico-politico precedente, conforme all’ordine naturale delle cose.



«Non si tratta (…) della legittimità positivisticamente intesa, in quanto conformità ad un complesso di regole o procedure per l’assunzione o l’esercizio del potere – spiega Giovanni Turco –. Questa, infatti, riduce la legittimità alla legalità (positivisticamente intesa) ed ha carattere puramente convenzionale ed operativo. (…) giudica il potere sulla base delle stesse determinazioni del potere, non offrendo, quindi, alcuna fondazione che trascenda l’effettività e sia in grado di valutarla in se medesima» (p. 13).



La volontà di non riconoscere altro che “l’effettività” contrassegna la modernità giuridico-politica. Al contrario, invece, l’effettività non ha la capacità rendere giuridico né politico alcunché. Noto, infatti, (ma non quanto dovrebbe) è quanto afferma Sant’Agostino nel De Civitate Dei: «Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri? Perché anche le bande dei briganti che sono se non dei piccoli Stati?» (IV, 4). Il problema della legittimità quindi rimanda al tema della giustizia, intesa come il giusto dovuto a ciascuno, e a quello della politica, intesa come arte e scienza del bene comune.



La tematica appena sfiorata si dischiude dietro gli eventi bellici costituendone il cuore. Il volume si distingue così per il nitore con cui il resoconto storico di quei giorni viene affrontato, ed al contempo per la profondità nel richiamare concezioni ed attitudini sottese ad un conflitto ideale tra due opposte Weltanshauungen: ovvero tra «il primato della trascendenza “pontificale”» e quello della «immanenza “effettuale”», come osserva il curatore del volume.



A centocinquanta anni dai fatti di Porta Pia, di un testo come questo se ne avvertiva il bisogno. La necessità di offrire una precisa ricostruzione storica al fine di penetrare la matrice filosofico-politica di certi avvenimenti apre l’intelletto a scenari nuovi, suggerisce spunti di riflessione, e soprattutto anticipa e proietta nel futuro nuovi doveri che si impongono.

