Nei giorni scorsi infatti una delegazione di deputati italiani, la prima in ambito europeo, si è recata nella regione contesa tra Baku e Yerevan e teatro dal 27 settembre al 10 novembredi aspri scontri culminati con un cessate il fuoco mediato dalla Russia.

La delegazione italiana, giunta nel Caucaso il 5 dicembre, era guidata dal vice presidente della Camera, Ettore Rosato, e composta dai senatori Maria Rizzotti, Alessandro Alfieri, Gianluca Ferrara e Adolfo Urso, oltre che dai deputati Rossana Boldi e Pino Cabras.

La delegazione italiana, oltre ad aver visitato i luoghi coinvolti nel recente conflitto, si è recata il 7 dicembre a Baku, dove ha incontrato il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev. Oltre ai temi riguardanti la guerra nel Nagorno, sul tavolo dei colloqui anche questioni di carattere economico e commerciale.

Riguardo allo status della regione, tra i deputati italiani intervenuti si registrano le dichiarazioni del vice presidente del Copasir, Adolfo Urso: “Solo città distrutte e campi minati laddove una volta vi erano centinaia di migliaia di persone – ha detto in un’intervista rilasciata a una tv azerbaigiana – Ora i profughi potranno tornare, speriamo che possano anche dimenticare il dolore subito, perché finisca la spirale delle vendette e il dramma non si ripeta mai più”.

Prosegue Urso sul suo profilo Twitter: “Sono stato a Ganja in #Azerbajian dove i missili hanno provocato decine di vittime civili: i giocattoli raccolti come piccoli sacrari, le mure delle abitazioni devastate. Ferite che sarà difficile rimarginare ma occorre farlo per evitare che il dramma si ripeta”.