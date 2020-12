IDENTITÀ E UNITÀ PER RILANCIARE GIOVENTÙ NAZIONALE



Con queste considerazioni voglio mettere un punto, per quanto mi riguarda, sulla questione del ritorno della fiaccola.



Non ho fatto mistero di condividere in toto l’appello lanciato su magnete, blog ufficiale di GN, da sette centri provinciali.

Un appello il cui spirito è stato positivo e propositivo nell’ottica dell’unità interna, non certo volto alla divisione o alla polemica.

Tale spirito è stato compreso da quasi tutti ed ha determinato il grande successo dell’appello che, nel giro di pochi giorni, ha raccolto l’adesione della maggioranza dei centri provinciali di GN, di numerosi coordinatori regionali, dirigenti nazionali e componenti dell’esecutivo, nonché una valanga di adesioni da parte della base militante.

Sono stati anche significativi i tanti messaggi di ex dirigenti e militanti (di Giovane Italia, Fronte della Gioventù e Azione Giovani) che hanno sposato in pieno l’iniziativa.



Personalmente ho firmato questo appello per diversi motivi.

Il primo su tutti: so con certezza che i ragazzi di GN, sparsi in ogni città d’Italia da Bolzano ad Agrigento e da Lecce a Torino, dimostrano quotidianamente sul campo il loro valore, impegnandosi tra strade, scuole, università e consigli comunali e regionali. La fiaccola tricolore gli spetta, sono pronti, ne sono degni ed hanno ben dimostrato non solo il loro valore, ma soprattutto la loro capacità di mettere profonde radici nel passato per puntare con prepotenza e goliardia al futuro che gli appartiene.



Qualcuno ha criticato, strumentalmente, il metodo dell’appello pubblico.



Mi sorprende questa polemica perché il nostro movimento giovanile, a differenza degli altri, si è sempre contraddistinto per la partecipazione della base e non certo per il verticismo tipico di tanti finti movimenti partitici. Noi siamo da sempre e orgogliosamente differenti, anche per questo siamo andati via dal Popolo della Libertà ai tempi della impossibile coesistenza con Forza Italia Giovani.



C’è chi ha scritto che il movimento giovanile, in piena pandemia e crisi economica, dovrebbe dedicarsi all’opposizione a questo governo.

Osservazione fuori luogo perché basta informarsi sulle continue attività politiche che il movimento porta avanti da nord a sud. I ragazzi di Azione Studentesca, con le bandiere dominate dalla tradizionale croce bretone di Fare Fronte, stanno tornando protagonisti della politica studentesca, per tanti anni orfana della nostra sigla. Gli attivisti di Azione Universitaria presidiano molti atenei e stanno rientrando in quelli dove eravamo spariti.



Si potrebbe fare di più?

Sicuramente sì e dobbiamo fare in fretta.

Pensiero e azione.

Un movimento giovanile non vive solo di militanza, deve anche riflettere continuamente sul proprio percorso politico e ideale. Per questo è giusto anche occuparci del nostro simbolo.

Voglio qui soffermarmi su due questioni che stanno alla base di questa iniziativa: l’identità e l’unità.



IDENTITÀ



Molti hanno scritto dell’importanza dei simboli in politica.

Chi pensa che il ritorno alla fiaccola sia un passo indietro “inutile e nostalgico” non fa i conti con l’attuale stagione politica.



Uno dei fattori determinanti che sta spingendo Fratelli d’Italia verso cifre elettorali fino a pochi anni fa impensabili da raggiungere, è la capacità di mantenere una linea politica chiara e coerente frutto di una solida identità.

E non è scontato visto il quadro politico desolante dove tutti i partiti cambiano idee, posizionamenti e simboli con una rapidità imbarazzante.



Proprio tre anni fa al congresso nazionale di Trieste, grazie alla lungimiranza di Giorgia Meloni e di tutta la classe dirigente la fiamma tricolore tornava ad essere il simbolo del nostro partito.

Non un ritorno al passato ma uno slancio verso il futuro. La crescita di FdI dimostra che un simbolo del passato non è certo un ingombro, anzi è un valore aggiunto. 



C’eravamo tutti noi di GN a Trieste a festeggiare il ritorno della fiamma, anche quelli che stranamente oggi sono dubbiosi per il ritorno della fiaccola.



Qualcuno non c’era perché impegnato in altri partiti ma questa è un’altra storia. Fu anche la ridefinizione del nostro perimetro politico e ideale a richiamare tanti fratelli dispersi nella dolorosa diaspora della destra italiana.



Una stagione finalmente alle spalle.



Quando fondammo GN fu proprio il peso di quella diaspora a costringerci a scegliere un simbolo diverso dalla fiaccola seppur quasi identico. Il ritorno della fiaccola tricolore sarebbe il suggello finale del percorso fatto dal nostro movimento che con tenacia si sta radicando su tutto il territorio nazionale ed è di nuovo punto di riferimento dei giovani di destra, per troppi anni ammaliati da altri movimenti d’area.



Come molti hanno fatto notare, è paradossale che oggi Azione Universitaria e Azione Studentesca mantengano i loro simboli (in quel caso per alcuni non sono “vetusti”) mentre solo per GN vale la questione del “rinnovamento”.



Questa palese incoerenza, sbandierata da taluni, deve far riflettere sui veri motivi di chi vuole boicottare l’iniziativa.



C’è anche da considerare che la fiaccola, prima ancora di questo appello, è già molto utilizzata in diverse regioni da nuclei giovanili che gravitano all’interno di Fratelli d’Italia. Un utilizzo frutto dello spontaneismo nobile di alcune realtà che però rischia di diventare, forse inconsapevolmente, “appropriazione indebita” di un simbolo storico che appartiene a tutti.



La fiaccola quasi declassata a simbolo di una corrente. Inaccettabile.



Neanche è plausibile che i nuclei sul territorio di GN, AS e AU possano decidere autonomamente quale simbolo utilizzare in quanto andremmo verso un caos generalizzato.



UNITÀ



Gioventù Nazionale è l’erede di Giovane Italia, Fronte della Gioventù e Azione Giovani.

Siamo orgogliosi di questa storia, guardiamo con rispetto e ammirazione le generazioni che ci hanno preceduto nella militanza. Da loro cerchiamo di prendere il meglio ma al tempo stesso dobbiamo evitare gli errori del passato.

Una cosa dobbiamo assolutamente scongiurare: il ritorno alle guerre correntizie nel mondo giovanile eterodirette da esponenti del partito.



Non ho alcuna intenzione di intrupparmi o di creare truppe per il parlamentare o il colonnello di turno.

Fratelli d’Italia è il frutto della fine del correntismo esasperato, l’unità generazionale delle anime che si scontrarono al congresso di Viterbo.



Quegli schemi non esistono più da tempo, sarebbe folle un ritorno al passato.

L’utilizzo della fiaccola è il migliore medicinale al settarismo correntizio e territoriale.



È un simbolo che unisce tutti da sempre.



Pur ritenendo legittime e positive le modalità di chi ha portato alla ribalta questo dibattito, condivido quanto scritto da Fabio Roscani sulla necessità che siano gli organi previsti dallo statuto, in primis l’assemblea nazionale, a decidere su questa delicata questione. Nessuno ha mai pensato ad una deriva grillina, di decisioni prese su piattaforme web.



Di certo non si può ignorare che la maggioranza dei centri provinciali chiedano di discutere il ritorno della fiaccola.



Dice bene Roscani quando condanna l’immagine vergognosa che emerge dai social media, provocata da singoli e isolati dirigenti che ad un appello positivo e composto hanno risposto con insulti.

Da parte dei firmatari dell’appello non c’è mai stato alcun attacco personale o politico.



E nessuno ha risposto agli insulti.



Io, nei limiti del mio ruolo, lavorerò come sempre ho fatto per l’unità del movimento ed il rispetto delle regole interne.



Gioventù Nazionale è una ed è composta dal sudore e dai sacrifici che tutti noi, uno ad uno, quotidianamente facciamo per lei.



Con le radici profonde nel passato da cui coglie l’eredità politica, simbolica e culturale, con lo sguardo dritto al futuro che, giorno dopo giorno, prendiamo sempre più.



Il nostro popolo ha bisogno, oggi più che mai, di un grande movimento giovanile identitario al servizio della patria.



Noi ci saremo!

Francesco Di Giuseppe