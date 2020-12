Forza Italia voterà No al Mes. Lo ha assicurato Silvio Berlusconi che nelle scorse ore ha licenziato una nota che non lascerebbe troppi dubbi all’interpretazione. Secondo l’ex presidente del consiglio, il partito azzurro sosterrà le ragioni del no all’accesso ai fondi comunitari messi a disposizione dal meccanismo europeo di stabilità e non fornirà le sue “truppe” in parlamento al sempre più traballante governo Conte bis. Le “speranze” per il Mes di passare sono, almeno allo stato attuale, ridotte al lumicino: il M5s non ha alcuna intenzione di avallare la proposta del Partito democratico in tal senso e anzi rischierebbe di dilaniarsi – come accaduto nelle scorse settimane – proprio su questo delicatissimo punto.

Intanto, Berlusconi ha fatto sapere che

“Il 9 dicembre non sosterremo in Parlamento la riforma del Mes perché non riteniamo che la modifica del Meccanismo di Stabilità approvata dall’eurogruppo sia soddisfacente per l’Italia e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo”.

Le ragioni del dissenso:

“Due sono i motivi che principalmente ci preoccupano. Il primo: le decisioni sull’utilizzo del fondo verranno prese a maggioranza dagli Stati. Il che vuol dire che i soldi versati dall’Italia potranno essere utilizzati altrove anche contro la volontà italiana. Il secondo: il Fondo sarà europeo solo nella forma perché il Parlamento europeo non avrà alcun potere di controllo e la Commissione europea sarà chiamata a svolgere un ruolo puramente notarile”

Le conseguenze sono, dunque, obbligate:

“Purtroppo sono state ignorate le nostre proposte per una indispensabile riforma del Mes che sono state confermate dal voto del Parlamento europeo. E questo non rappresenta certamente un fatto positivo. Per queste ragioni quindi Forza Italia non voterà in Parlamento per questa riforma del Mes. La riforma in questione non ha nulla a che vedere con l’utilizzo dei 37 miliardi destinati alla lotta contro il Covid”