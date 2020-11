Ritorna – restaurato – il film cult di Won kar Wai “In the mood for love”, raffinata storia d’amore divenuta archetipo delle relazioni sentimentali più profonde nel cinema contemporaneo

La 38esima edizione del Torino Film Festival ha presentato l’anteprima online del restauro in 4k di “In the mood for love”, distribuito in Italia da Tucker Film e realizzato dal laboratorio l’Immagine ritrovata di Bologna e Criterion. La pellicola è stata selezionata da Cannes Classics 2020.

Il restauro

Il restauro del film, durato oltre 5 anni, è stato seguito in prima persona dal regista, affiancato dalla colorist Calmen Lui che già nel 2000 fece la posa del negativo originale; in questo modo sono state ricreate perfettamente le atmosfere della versione originale, che ha fatto conoscere in occidente il nuovo cinema asiatico. Il restauro di ‘In the mood for love’ rientra in un progetto più ampio dedicato a Wong Kar Wai che prevede i restauri di Hong Kong Express, Fallen Angels e Happy Together, sempre distribuiti da Tucker Film.

