Un quarantenne russo imbottiglia acqua minerale in Toscana e si distrae noleggiando film porno. Perde il lavoro, ma incontra una russa, interprete di film erotici. Pare aver così risolto una parte della sua vita, ma… E’ la sintesi di Anja. Real Love Girl di Paolo Martini e Pablo Benedetti, interpretato da Roberto Caccavo e Larthia Galli Nannini e passato per il Lucca Film Festival. L’ha scritto, con Martini stesso, Giuseppe Calandriello, laureato in Cinema, musica e teatro all’Università di Pisa, lettore della Tradizione ermetica di Julius Evola (Mediterranee) e del Mito dell’alchimia di Mircea Eliade (Bollati Boringhieri). Ecco come ciò confluisce in Anja, film ora on line su Amazon Prime Video.

Per lo spettatore medio, Anja è un film amaro, retto da una speranza. Ed è un film senza mascherina, girato…

“… Nel 2019, tra Firenze, Massa Carrara e Livorno, i posti dove sono cresciuto e dove il film è stato scritto. L’idea è nata da un mio incontro a Massa con Martini, che pensava a un protagonista coinvolto nell’omicidio di una persona scambiata per un’altra”.

La trama noir ha un sottofondo esoterico. Come è maturato?

“Non so per quale associazione mentale, mi venne in mente una miniatura dello Splendor Solis, in cui il Re viene decapitato e smembrato: una simbologia alchemica del passaggio da una situazione terrena ad un’elevazione”.

Splendor Solis è opera attribuita a Salomon Trismosin, maestro di Paracelso e leggendario alchimista che diceva di avere la pietra filosofale, che permette di trasmutare i metalli vili in oro.

“Le illustrazioni dell’opera di Trismosin sprigionano sono portatrici di simbologie archetipiche. Mi piace l’aura di mistero che evocano alcuni Trismosin, Hermes Trismegisto e Paracelso. L’ermetismo inoltre è stato anche terreno per Jung e Hillman, che hanno trattato la materia esoterica in Psicologia e alchimia (Bollati Boringhieri) e in Psicologia alchemica (Adelphi)”.

Queste letture hanno influito sulla sceneggiatura?

“L’alchimia è un perfezionamento psicologico di se stessi, il raggiungimento dell’oro è ovviamente una metafora, anche se nel passato molti alchimisti – soprattutto di corte – esercitavano in maniera ‘operativa’ con fornaci e alambicchi. Letture di Jung e Hillman hanno permesso di delineare i personaggi, con le loro manie, contraddizioni e, soprattutto, motivazioni”.

Perciò il protagonista segue…

“… Un cammino iniziatico”.

Lei ha dunque scritto un film esoterico?

“Una storia di ascesa – soprattutto spirituale – e di coscienza. Anja non è una pellicola in cui la simbologia ermetica è palese nel racconto, come in El Topo o ne La montagna sacra del regista surrealista cileno Jodorowsky. Ma, se per esoterico s’intende un film come insegnamento per pochi, direi di sì. Martini e io non volevamo che il film fosse mainstream”.

E poi?

“Volevamo giocare sulla dicotomia acqua/fuoco, opposti da un presente castrante e un futuro liberatorio: l’acqua prima imbottigliata, poi il mare aperto, in antitesi col passato distruttore, come l’incendio della roulotte di Andrej”.

In Anja c’è traccia di Taxi Driver di Scorsese, non di Belfagor di Claude Barma, film-tv alchemico di oltre mezzo secolo fa.

“Non doveva esserci. Paolo Martini e Pablo Benedetti hanno tradotto l’atmosfera cupa, ma al contempo quasi pop, da fiaba oscura, e quella solare, luminosa con una regia efficace e incisiva”.

Torniamo alla genealogia del film.

“Abbiamo attinto a De Palma, Cronenberg, ai Coen, a Scorsese e Winding Refn per realizzare una storia anomala. La trama avrebbe visto così un asociale trovare la felicità, perderla, riconquistarla. Anche a Frantic di Polanski e L’uomo senza sonno di Anderson sono stati fonti di ispirazione”.

E la figura della donna…

“… Con le sue contraddizioni e il suo fascino, è l’elemento fondamentale di Anja per come i vari personaggi femminili si sovrappongono, si confondono, quasi mescolandosi: Anja, Lena, la madre di Andrej, ma anche il travestito del sexy shop e la ragazza nella fabbrica, si ‘scambiano’ in più occasioni. Siamo lontani dalla ‘donna vascello del demonio’ che Guglielmo da Baskerville descrive ad Adso nel Nome della rosa di Eco, ma anche Anja sembra nascondere segreti”.

Tra scrittura e riprese sono passati anni. Che cosa è cambiato?

“Il primo titolo era Saving Dawn: Salvare l’alba, ma anche Salvare Dawn, primo nome dato al personaggio poi diventato Anja. Abbiamo mantenuto la simbologia dell’alba e qui la metafora diviene esplicita”.

Esplicita?

“’Oltre la nera cortina della notte, un’alba ci aspetta’, diceva Gibran. Infatti i ‘fantasmi’ di Andrej, i simulacri della sua vita, cedono il passo alla verità. L’alba è un riferimento all’albedo, fase alchemica di purificazione tra oscura nigredo e finale rubedo”.

Un film ambizioso?

“C’è Kafka nell’incomprensibile situazione notturna di Andrej (il romanzo Il processo, col suo protagonista in balia di un meccanismo più grande di lui, è paradigmatico). E c’è Dürrenmatt (la casualità de La promessa o il dubbio morale de Il giudice e il suo boia, su tutti): un paradosso o un’azione – anche banale – che provocano eventi più grandi di noi, un puzzle psicologico dove ogni personaggio è l’avatar di un altro, addirittura di un oggetto, dove un film raccontato al bar diventa il momento clou della tua esistenza”.

Non sarebbe meglio avere meno modelli e più originalità?

“Sì, certo, ma occorre un percorso culturale che parta dall’assorbimento di modelli fino a rielaborarli in nuove contaminazioni”.

Tutto questo con mezzi limitati?

“Abbiamo dovuto tener conto di una serie di problemi produttivi. Ma, pur avendo poco a disposizione, abbiamo trovato soluzioni interessanti”.

