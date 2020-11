Silvio Berlusconi in tv da Fazio si sottrae ai toni accesi, prende le distanze da Donald Trump e saluta l’elezione a presidente degli Stati Uniti d’America di Joe Biden con toni concilianti e concreti. Il realismo, a Berlusconi, non è mai mancato. E in un solo colpo non solo apre a Biden – allontanando da sé ogni collegamento, fosse anche solo simbolico, con il “collega” tycoon sconfitto – ma rifila una mazzata pure agli alleati, con Salvini in testa che solo qualche settimana fa, con un atteggiamento irrituale si era presentato al parlamento con una mascherina inneggiante al voto per Trump.

Berlusconi, in collegamento telefonico a Che tempo che Fa, ha salutato Biden e ha spiegato

“Ho mandato gli auguri di buon governo a Biden. L’America da questa elezione risulta divisa, credo che oggi Biden abbia chiara necessitò di essere il presidente di tutti americani e questo credo possa essere un bene anche per tutti noi

Quindi ha proseguito il suo intervento e sul presidente uscente – che ancora non ha ammesso la sconfitta – ha affermato

“Non ho sentito Donald Trump. Credo che abbia pagato per il tuo atteggiamento di attacco, molto spesso troppo arrogante”.

Quindi ha lanciato una mano al governo per fronteggiare la pandemia…

“Noi siamo all’opposizione di questo Governo, ma non ci sono limiti alla nostra disponibilità per il bene dell’Italia in un momento così grave. Sono stato il primo a dire che nell’emergenza ci si stringe intorno alle istituzioni, bisogna fare quello che ha chiesto il presidente Mattarella mettendo da parte le polemiche politiche e mettere insieme le migliori risorse del Paese per affrontare una situazione straordinaria. Serve uno sforzo comune a prescindere dagli schieramenti politici. Ora non è il momento delle polemiche, ma chiedo all’esecutivo di ascoltarci”

…e ribadito la sfida per la leadership a Salvini e Meloni

“Il centrodestra vincente è quello a trazione liberale. Il nostro problema è tornare a parlare a milioni di italiani oggi disgustati dalla politica. Dobbiamo farlo con un linguaggio nuovo e anche con volti diversi, ma senza rottamare nessuno”