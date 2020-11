Mentre il presidente uscente annuncia una battaglia come mai prima, la Lega riconosce la sconfitta di Donald Trump e presenta il suo “in bocca al lupo” al neo-presidente Usa Joe Biden.

Non è stato Matteo Salvini, che si era persino presentato in Parlamento indossando una mascherina a sostegno del voto al tycoon repubblicano pochi giorni prima del voto ma il vice (nonché responsabile Esteri) Giancarlo Giorgetti che in una nota ha voluto ribadire sentimenti di vicinanza e amicizia con gli Stati Uniti d’America e ha inteso accettare e salutare con soddisfazione la dichiarazione di Biden secondo cui sarà “il presidente di tutti gli americani”.

Giorgetti ha dichiarato:

“Buon lavoro al presidente Biden che, siamo certi, saprà rappresentare, come egli stesso ha detto, tutti gli americani, compresi i tanti che hanno votato per Trump. La Lega rimane amica degli Usa e dei valori di libertà che interpreta”.

Una dichiarazione che pare di prammatica ma che, considerato il volume di fuoco piovuto addosso al segretario della Lega Salvini e la polarizzazione ormai insostenibile che caratterizza lo scontro americano e i suoi riflessi sul dibattito pubblico italiano con la forte presa di posizione assunta nelle scorse settimane dallo stesso ex ministro degli Interni, non era per nulla scontata.