La battaglia risolutiva della Grande Guerra tra l’Italia e l’Austria-Ungheria cominciò il 24 ottobre 1918, concludendosi con l’Armistizio di Villa Giusti siglato il 3, ma entrato in vigore il 4 novembre. Il precedente 13 settembre l’imperatore Carlo I di fronte alle difficoltà crescenti, al crollo del fronte bulgaro, aveva già deciso di chiedere l’armistizio. Ne diede secca comunicazione all’alleato tedesco e, da quel momento, l’alleanza tra Vienna e Berlino venne praticamente rotta. La richiesta del giovane e debole (e poi Beato) Carlo I, sospinto dalla volitiva moglie Zita di Borbone Parma, nata in Italia, e malvista dal governo asburgico, diventa pubblica.

Per tener fede al Patto del 1879, la Germania aveva deciso di scatenare una guerra mondiale nel 1914 ed adesso vede l’alleato dissolversi… con una semplice dichiarazione unilaterale!

La nuova situazione, aggravata da eventi militari negativi anche per il Reich, imporranno a Berlino di lì a poco (il 5 ottobre) di tentare di trattare a sua volta con il Presidente statunitense Wilson un armistizio, sulla base dei suoi famosi «Quattordici punti».

La Germania si trovava allora in una posizione militarmente ancora vantaggiosa nei confronti del nemico. Presto il fronte tedesco si sarebbe incrinato, ma con l’ultima battaglia della Marna, nel luglio ed agosto 1918, le truppe imperiali si erano riportate a 100 km. da Parigi, bombardandola con l’obice Parisgeschütz. Il Belgio era ancora occupato.

Wilson, d’accordo con Londra e Parigi, non rispose ai tedeschi se non il 24 di ottobre, chiedendo di fatto una resa senza condizioni, non l’applicazione dei 14 Punti! In più una condizione: gli Alleati dell’Intesa non avrebbero trattato con gli Hohenzollern (e Guglielmo II e Giorgio V del Regno Unito erano cugini, nipoti della Regina Vittoria…). Pongono in sostanza la pregiudiziale antimonarchica. Che conduce al crollo del fronte interno, agli scioperi ed ammutinamenti (20.000 marinai della flotta tedesca a Kiel alzano la bandiera rossa dei bolscevichi), ai moti spartachisti ed, infine, alla Repubblica di Weimar. L’Armistizio di Compiègne verrà sottoscritto per volontà degli Alleati solo l’11 novembre, cercando di peggiorare nel frattempo la situazione tedesca.

Il paradosso fu che l’Impero Germanico si arrese con l’esercito che occupava ancora il Belgio e il

Nord della Francia; il territorio nazionale non fu mai invaso e l’industria tedesca uscì dalla guerra

intatta. Il Kaiser Guglielmo II, costretto ad abdicare, troverà rifugio in Olanda, rimasta neutrale.

L’impero Austro-Ungarico si sfaldò rapidamente, nonostante le promesse tardive di costituirsi in una nuova Federazione (accettando dapprima solo la separazione dell’etnia polacca, avendo già, il 5 novembre 1916, gli Imperatori Francesco Giuseppe I e Guglielmo II proclamato lo Stato sovrano di Polonia) sospinto delle insorgenti nazionalità slave e dalla fame. I soldati, stremati, iniziarono a disertare per tornare a casa, a nuove o diverse (Ungheria) patrie.

Si costituisce a fine ottobre 1918 il Regno dei Serbi, Croati, Sloveni (poi di Jugoslavia), al quale l’Austria-Ungheria ‘cede’ la flotta restante, compresa la corazzata ‘Viribus Unitis’, da noi… subito affondata, il 1 novembre!

La battaglia e vittoria di Vittorio Veneto, voluta dai politici di Roma contro il parere di Armando Diaz e dell’Alto Comando, fu purtroppo, al di là di ogni retorica, un inutile sacrificio di altre decine di migliaia di uomini contro un nemico che si stava, comunque, già ritirando. E neppure apportò poi benefici al Tavolo della Pace di Parigi nel 1919. La vera vittoria l’esercito italiano l’aveva ottenuta nel giugno 1918, quando respinse l’ultima offensiva austriaca sul Piave.

Al massimo, fu un pretesto per la propaganda nazionalista della “vittoria mutilata”. Senza nulla voler togliere all’eroismo di centinaia di migliaia di nostri soldati ed allo spirito di resistenza dell’intero popolo d’Italia dopo la rotta di Caporetto.

Come ha scritto Marcello Veneziani, la Prima Guerra Mondiale “consacrò l’Italia come nazione e patria comune. Il Risorgimento era stato un’impresa di pochi, voluta da pochi. Fu la Grande Guerra a sancire nel sangue e nel dolore la comune appartenenza all’Italia”. Sulla Guerra il giudizio di Veneziani non è meno netto e condivisibile: “Da quel conflitto l’Europa uscì sfasciata e indebolita, non fu più il centro del mondo, perse gli Imperi Centrali che ne erano la spina dorsale, il mondo cominciò a dividersi tra l’Ovest americano e l’Est comunista, schiacciando l’Europa nel mezzo o relegandola a periferia. Nacque da quel conflitto il comunismo e poi la reazione ad esso, nacque la frustrazione tedesca che portò al nazismo, nacque il fascismo. Con la Seconda Guerra Mondiale, il tramonto dell’Europa avviato dalla Prima raggiunse il suo epilogo”.