“Gli ex vertici di MPS sono stati condannati per false comunicazioni sociali e aggiotaggio, dopo aver “aggiornato” i dati per la contabilizzazione dal 2012 alla semestrale 2015 di derivati per 5 miliardi presentati a bilancio come BTP. Profumo e Viola sono stati riconosciuti colpevoli di manipolazione del mercato e con questa sentenza sembra arrivare la speranza dei risarcimenti per gli azionisti che si sentono comunque “truffati”. Ma MPS non ha accantonamenti sufficienti per fare fronte alle cause legali che adesso giustamente la assaliranno. Che cosa succederà allora? Chi pagherà veramente questo debito?”. Lo scrive in una nota Cinzia Pellegrino, Coordinatore Nazionale del Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d’Italia che annuncia una conferenza online in programma sabato 7 novembre alle ore 16.

Pellegrino ha aggiunto: “Ne parliamo con Caterina Biafora (avvocato di parte civile nel processo contro Viola e Profumo), Letizia Giorgianni (Presidente dell’Associazione Vittime del Salvabanche), Mauro Sasanelli (fondatore di InCrisiLegal ed esperto in gestione del debito) e Romolo Semplici, che ci porterà la sua preziosa testimonianza di azionista vittima”.

La conferenza si può seguire collegandosi a questo link

https://www.facebook.com/FratelidItaliaDipartimentoVittime/