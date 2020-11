Caro papà, oggi sono otto inverni senza di te. Quest’anno, per la ricorrenza della tua scomparsa, non è possibile organizzare nessun Convegno e ogni rito è ridimensionato come comandano i tempi oscuri e duri che stiamo vivendo. Ma niente ci strappa alle nostre radici e alla nostra memoria e resta il pensiero , fisso, tenace e pervasivo della nostra storia. Quella di padre e figlia, quella della famiglia a Rauti e la tua Storia di militante, di politico, di intellettuale e di leader. Il padre delle Idee che continuano a muovere il mondo , la stella popolare, il profeta lungimirante delle intuizioni sociali e nazional popolari ed anche delle derive da arginare . Nei tuoi scritti , a saper leggere, si trova ogni risposta alle domande di fondo. È vero, e non solo per me , che chi è stato Capo e Maestro non muore mai; ci lascia lungo il cammino, ci precede, va oltre. Segna la strada.