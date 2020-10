Forza Italia prende le distanze da Conte e, sul Mes, si avvicina al Pd “scomunicando” gli “alleati” del centrodestra Salvini e Meloni. Galeotta fu la dichiarazione in notturna del premier Giuseppe Conte che, una volta ancora, ha detto di no all’ipotesi di accedere al Mes. Per il deputato azzurro Osvaldo Napoli si tratta di una scelta deteriore, “la più anti-italiana” che si possa immaginare.

In una nota, Napoli ha tuonato:

“Il presidente del Consiglio ha deciso ieri di costruirsi una seconda maggioranza: la prima è quella che gli consente di regnare senza governare; la seconda è di scorta, nel caso Pd o Forza Italia volessero sfidarlo in Parlamento sul Mes, perché in quel caso disporrebbe di una stragrande maggioranza che va dalla Lega a FdI e M5s”.

Quindi ha incalzato: ”

Grazie al trasformismo di Conte, l’Italia si vede privata di 36 miliardi da spendere per terapie intensive, ristrutturazione dei reparti ospedalieri, tamponi e personale sanitario. E gli italiani sono costretti a fare file di 10-12 ore per fare il tampone o, se positivi con pochi sintomi, a vedersi privati di un minimo di assistenza domiciliare. Il “no” al Mes è quanto di più anti-italiano si possa immaginare”.