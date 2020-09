Il Pd mette alle corde il M5S. Con delle dichiarazioni puntute di Goffredo Bettini, tra i maggiori sponsor dell’intesa tra dem e pentastellati, si certifica il cambio della linea del partito di Nicola Zingaretti.

Bettini a Radio 24: Il rimpasto? “Noi chiediamo un rafforzamento politico del governo, serve un governo più unito che abbia una visione comune.Sui nomi vedrà Conte” mentre Nicola Zingaretti “ha già detto che non ha intenzione di entrare. Resta segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, mi pare abbiamo già parecchio lavoro da svolgere”.

No alla ricandidatura di Virginia Raggi

Bettini è netto: “Mentre per le regionali, che non avevano il doppio turno, era auspicabile andare assieme, sulle città c’è il doppio turno e quindi seguire va seguito con attenzione caso per caso, ascoltando i territori. E’ un processo molto aperto da non incastrare con accordi nazionali”. La staffilata sulla Capitale “Roma? Io su Roma ho già dato… dico solo che Raggi non può essere sostenuta da noi”.

@barbadilloit