Vittorio Feltri incorona Giorgia Meloni come la nuova stella della politica italiana. Il successo di Fratelli d’Italia nelle Marche ha spinto il direttore di Libero a scrivere un lungo editoriale in cui riconosce all’ex ministro alla Gioventù il crisma del “fuoriclasse” politico.

Vittorio Feltri ha condensato in un pugno di frasi l’evoluzione del progetto politico di Fratelli d’Italia e ha scritto nel suo editoriale a commento delle Regionali:

Quindi Feltri ha aggiunto:

“Un merito che le riconosciamo volentieri non poiché siamo generosi bensì in quanto siamo obiettivi. Ella è una fuoriclasse della politica, sa parlare alla gente dal momento che ha le idee chiare e volontà di ferro. Tutti i suoi concorrenti invece si sono usurati e sono costretti a piangere sul latte versato, fingendo di essere contenti della brutta figura rimediata. In sintesi, queste votazioni di cui si ciancia sui giornali e in tv in realtà non produrranno niente di interessante. Lo schifo generale resterà ributtante domani come lo è stato fino a ieri”.