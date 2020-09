Un appello a Giorgia Meloni e Matteo Salvini per ricredersi e sostenere le ragioni del No al Referendum sulla riforma che imporrà il taglio dei parlamentari. E’ arrivato questa mattina dall’ex deputato napoletano Amedeo Laboccetta, presidente dell’associazione Polo Sud e grande animatore politico e culturale della “capitale” partenopea.

In una nota, Laboccetta ha disegnato gli scenari e poi ha espresso il suo appello ai leader del centrodestra. “Se dovesse prevalere il fronte del No al referendum del 20 e 21 settembre, come da tempo sostengo, finirebbe definitivamente anche la sbornia grillina che fa anni ha intossicato buona parte degli Italiani. Chi crede nel primato della politica non può seguire i cinquestelle in questo ennesimo spot gonfio di demagogia”.

Quindi è arrivato l’appello: “Una parola forte e chiara, dopo quella di Berlusconi su questo tema, di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, anche se in zona Cesarini, può fare sicuramente la differenza”.