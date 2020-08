Dalmazio Frau – scrittore e saggista, autore de “L’ angelo inquieto. Scienza e magia in Leonardo da Vinci” (Iduna) -, come nasce la ricerca sull’arte e le opere di Leonardo?

“Leonardo da Vinci è l’artista più noto al mondo, noto a chiunque anche all’incolto perché di lui ne hanno sempre parlato tutti dall’inizio del secolo scorso e poi chiunque conosce, almeno per averla vista riprodotta innumerevoli volte La Gioconda o L’Ultima Cena. Ecco, dal momento che Leonardo sembra essere paradigmatico di quel periodo aureo che fu il Rinascimento, ho voluto evitare di occuparmi proprio delle sue opere più note, che comunque, tra l’altro, hanno spesso già suscitato l’interesse di altri – e non solo Bagent e soci sino a Dan Brown, quanto ad altri che vi avrebbero scoperto “codici” da rivelare. Insomma su Leonardo, Genio Universale, si può dire tutto e il contrario di tutto, purché si mantenga ferma la bussola su ciò che è indubbio e indubitabile. È questa evanescenza, questa sfuggevolezza, questa imprendibilità che mi affascinava affrontare in alcune opere di Leonardo segnate magistralmente da un pensiero ermetico”.

“Artista-mago”: quale perimetro per questo archetipo?

“L’”Artista Mago” è uno degli elementi cardine del pensiero rinascimentale nell’arte. Magia che è magia naturalis o volta a scoprire e dominare quelle leggi sottili e invisibili che mediante le arti consentono al Filosofo di dominare il Mondo”.

Ci sono altre figure simili he saldano profili esoterici e arte?

“Certo, moltissime. Paolo Uccello, Piero della Francesca, Sandro Botticelli e dopo Leonardo colui che prenderà il suo posto alla corte di Francia, a Fontainebleau, Benvenuto Cellini. Questi soltanto per dirne alcuni restando in Italia”.

Quali le opere di Leonardo al centro del saggio?

“Innanzitutto un’opera che non esiste e di cui abbaiamo soltanto i disegni preparatori: La Madonna del gatto. Dopo di che quella che è un vero e proprio compendio di sapienza ermetica: La Vergine delle rocce. La Battaglia di Anghiari, anch’essa un esperimento fallito di Leonardo e oggi perduta”.

Leonardo anticipatore delle invenzioni di un super eroe come Batman?

“Ma questo non è una novità, però questa origine non è mai stato analizzata nell’ottica della Sapienza ermetica. Comunque sì, Bob Kane ha sempre dichiarato di essersi voluto ispirare ai disegni di Leonardo e questo lascito è stato conservato sino ai nostri giorni”.

Quali letture possono accompagnare un approfondimento legato alla lettura della sua opera?

“Esiste una letteratura sterminata sull’argomento, direi che leggere ciò che hanno scritto sul Vinciano i più grandi storici dell’arte del passato e ancora viventi, possa essere un modo perfetto di cominciare”.

@barbadilloit