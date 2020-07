Uscirà nelle prossime settimane la seconda edizione per Eclettica del libro ‘Meglio un giorno. La destra Antimafia e la bandiera di Paolo Borsellino’, saggio di Fabio Granata che racconta le vicende di una eredità politica e culturale da non dimenticare, quella della lotta alla criminalità organizzata, che ha attraversato quasi un secolo, dal ‘Prefetto di ferro’ Cesare Mori ai protagonismi di esponenti politici come Angelo Nicosia, il primo deputato ferito dalla mafia, Beppe Niccolai con la sua relazione alla commissione antimafia lodata anche da Leonardo Sciascia, a giornalisti come Beppe Alfano, passando ovviamente alla storia di Paolo Borsellino.

La seconda edizione

Nella edizione aggiornata, in cui Granata analizza anche i tempi recenti delle trattative Stato-Mafia, verranno ricordate, nella prefazione di Alessandro Amorese, esperto della storia della destra politica italiana, alcune figure meno o per nulla conosciute, da riscoprire non solo nell’album del mondo della destra ma anche come bandiere tricolori nel conflitto contro mafia, camorra e ‘ndrangheta, come Dino Gassani o Vincenzo Scuteri.

