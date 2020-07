A Barcellona hanno un problema grandissimo: Leo Messi. Un altro allenatore, l’oscuro Quique Setien, farà presto le valigie. Il suo peccato è quello di non essere mai stato nelle grazie del rosarino più global che ci sia, altro che Che Guevara.

L’ultima goccia

La società, che traccheggia a due punti dalla vetta occupata dal Real Madrid in Liga, starebbe pensando di promuovere alla prima squadra il tecnico della seconda, anche perché dopo il pari e patta (2-2) contro il Celta Vigo ci sarebbe stato un acceso scontro tra senatori e tecnico all’interno dello spogliatoio. Chi s’è buttato avanti, però, non è stato Leo Messi bensì Luis Suarez. Uno che ha preferito lasciare Liverpool, dove era bandiera assoluta, per farsi gagliardetto dei culones. Almeno, grazie ai soldi di quella cessione, i Reds hanno costruito uno squadrone che li ha portati a vincere tutto.

Il prestanome

Tornando al Camp Nou, a Setien verrebbe imputato di “non fare l’allenatore”. Come se fosse facile. Come se non fosse vero che, a Barcellona, giocano nella stessa maniera da quando erano pulcini e che i calciatori hanno tanto potere che nessuno, ma proprio nessuno, si può permettere loro di dire cosa fare e cosa no. Suarez ci pensi: al Barça un allenatore “vero” non ce l’hanno forse dai tempi di Pep Guardiola. Che, capita l’antifona, s’è fatto guru e se n’è partito appena possibile. A Barcellona, in panca, ci solo prestanomi. Quique Setien è solo l’ultimo di una serie che durerà ancora per molto tempo. Fino a che Messi rimarrà e giocherà, a negare il declino fisico che, fatalmente, colpisce anche i giganti. Figurati lui. Ah, non credete alla storia della rivolta per la cessione di Arthur: gli volevano bene perché è un caro ragazzo rassegnato alla panchina. Con Pjanic – l’unico che non lo capisce è Sarri – più di un titolare rischia seriamente il posto.

Il silenzio dei più buoni

Messi non parla, lui è buono. Non fa polemiche, non fa casino. Lui gioca e basta, dispensa talento e predica felicità. La sua immagine pubblica è questa, dunque sarà impossibile trovarselo una sola volta sulle colonne dei giornali a polemizzare, apertamente. Chi ha visto l’ultima gara, però, ha notato come la Pulce abbia snobbato le indicazioni del tecnico, impartite dal suo secondo, durante una paura di refrigerio. Messi non parla, lui è buono. Manda avanti gli altri. Solo contro Eric Abidal ha abbozzato una stroncatura social, per rintuzzare le dichiarazioni dell’ex difensore. Ma regge le fila del discorso che, al Barça, oltre che economico è anche politico. Da settimane, difatti, vorrebbero giubilare Setien per dare una chance a Xavi, in cerca di una nuova carriera da allenatore.

Politica e pallone

Il lockdown ci ha fatto dimenticare tante cose. Tipo lo scandalissimo che coinvolse la società accusata di aver ingaggiato delle agenzie di comunicazioni all’unico scopo di minare la reputazione dei senatori, tra cui Messi e Piqué. Accuse sanguinose che la società ha negato con forza senza riuscire a convincere i suoi stessi tesserati. Al punto che si sussurrava: Messi a giugno se ne va, lo ha detto pure a Bartomeu. Una fuga in avanti dal carattere completamente politico, perché l’argentino che ha speso l’intera sua carriera con la camiseta catalana non si andrebbe a mettere in discussione fuori dalla confort zone del Camp Nou a 33 anni suonati. Mica è CR7 che, nonostante tutto, sa come gestire l’arrivo in un nuovo ambiente. E poi, chi – soprattutto dopo la pandemia – potrebbe permettersi un costosissimo ingaggio che, peraltro, non è dato sapere quale effetto sortirà dato che mai ha giocato fuori dal tiquitaca e similari praticati dal Barcellona?

Il crepuscolo della Pulce

Fa ridere pensare che, solo qualche anno fa, a Totti vennero riservate accuse dolorose per aver provato a fare ciò che Messi inizia a tessere adesso. Ma quale calciatore, sano di mente e di corpo, pensa di poter starsene in panchina a veder crescere un nuovo idolo della Curva? Va bene che Messi è santo secondo la vulgata mass-mediatica ma non sarà mica masochista. Il Barcellona, per anni, ha giocato senza un centravanti che potesse fargli ombra. E quando è capitato (Zlatan Ibrahimovic) squadra, allenatore e società hanno sempre posto lui di fronte a tutto il resto del mondo. A Roma, però, si accusava l’ambiente di essere provinciale. A Barcellona, invece, si mangiano allenatori come budini. Se il crepuscolo di Messi non verrà gestito al meglio, il club rischia un tracollo terrificante. E lui stesso di scardinare la fama che s’è costruito.

*L’autore tiene a specificare che per la redazione di questo articolo non ha percepito (purtroppo…) un solo euro né direttamente né indirettamente dal Futbol Club Barcelona